港姐2022｜大熱落選Bianca曾毁容兩年講唔到嘢：人中冇咗軟骨碎咗

無綫（TVB）大騷《香港小姐2022》早前宣布入圍次輪人選，曾被喻為熱門的Bianca竟然出局，鑑於她有「翻版何超蓮」之稱，25歲擁有港大中文系碩士高學歷，社交網顯示她是網誌作家、註冊教師，擁有鄒族血統（荷蘭人後裔），身高有168cm，今次落選實在令人大跌眼鏡。

曾被喻為熱門的Bianca竟然出局。（資料圖片）

早前有《香港01》讀者爆料，原來Bianca讀書時期已經有一個明星夢，而且更是追星一族，現在追星的瘋狂程度相信大家也有一定的了解，而當年Bianca最喜愛的明星便是馬國明。爆料者更指Bianca追好多TVB明星，除了馬明還有陳凱琳，陳敏之等等，亦加入了不少fanclub。雖然Bianca在參選後已經完全刪除過往的追星相，不過爆料者卻提供了不少，的確有很多與馬明的合照，而且讀書時期的Bianca已經非常靚女！

未知是否被人爆史，今次入選無望？

Bianca最愛馬明！（讀者提供）

對於自己落選，Bianca在接受《香港01》訪問時，表示多謝大家對自己的評價，在這段體驗中感覺到人間的良善。不過對於有報道指參選為追星，她則否認此事，並指自己是帶著一份使命感參選。

她說：「我除左經歷過7x kg肥胖，嘗過各種冷嘲熱諷外，我仲喺2017年因為突如其來嘅意外而毁咗容。當時有個人跑緊步，無情力一推落我度，我個咀就狠狠撞咗上石壆，我個人中冇咗，軟骨碎咗，皮肉爛曬，牙肉爆裂，滿臉鮮血。裏裏外外縫咗超過三十針，前前後後嘅修復工夫超過兩年（十二次），所有人都話個樣一定救唔返。」

由一個外貌中上的女孩子，一下子變得扭曲嚇人，熬過兩年不能開口說話的時間，只可以用飲管飲用流質食物，為避免扯開傷口和感染所以絕對不能流鼻水和打噴嚏。

Bianca指有幾分似何超蓮。（IG圖片）

她續說：「但係喺過程中，因為我完全唔再美麗，所以更加努力讀書豐富內涵。我越堅強去報讀唔同嘅課程，做唔同嘅義工，就遇上越多好人，越有自信，仲超越咗以前。嗰時，大妗、心理學、命理八字、演藝、精神健康急救、口才思維訓練、儀態等等，我通通去學，探訪長者、照顧小朋友嘅義工都會去做，亦都係咁，輾轉就喺關鍵時刻遇上好醫生，幫我做到最後一次嘅修復，幾乎睇唔出痕跡。從此，我嘅自信唔再來自外貌，而係自己撐過呢關嘅堅強，以及從呢段時間所見所感，所浸出黎嘅感恩、從容、淡然。」

Bianca今次參選，其實是想將自己的經歷分享給大家，她說：「毀過容嘅都可以夠膽企出黎選美，只要自己唔放棄仲有咩會做唔到，唔好因為先天嘅條件同發生左嘅事而退縮氣餒、自卑自憐。唔係個個天生有選美嘅條件，但係努力豐富內涵，力臻完美嘅過程，仍然可以得到『美麗』嘅肯定。善良可以換來善良同好運，扭轉自己一生。」可惜TVB並未給她這個機會。

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