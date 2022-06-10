姜麗文憑歌寄意望爸爸放心　秦沛嫁女感不捨：你不如唔好咁快結婚

姜麗文（Lesley）與圈外男友柏豪原定前年2月2日結婚，但因疫情影響，直至早前Lesley到美國拍劇，兩人才趁機在當地成婚。日前Lesley在社交平台公布婚訊之餘，更宣布推出新歌《爸爸放心我出嫁》，由作曲、填詞、監制到製作MV都一手包辦，Lesley上電台接受謝茜嘉訪問時，親自剖白創作這首歌的原因：「其實係2019年我訂婚，我見到爸爸嘅反應，我feel到佢好緊張、好擔心。其實佢好鍾意柏豪嘅，一早已經ok咗佢，但我覺得始終做爸爸呢，嫁女呢樣嘢真係好難let go，所以有一日我沖緊涼，不如寫一個情信、情歌畀爸爸呀，同佢講無論發生咩事都好，佢點都係我No.1嘅。」



姜麗文（Lesley）與圈外男友柏豪原定前年2月2日結婚，但因疫情影響，直至早前Lesley到美國拍劇，兩人才趁機在當地成婚。（IG@lesleychianglove）

Lesley日前上電台接受謝茜嘉訪問時，親自剖白創作新歌《爸爸放心我出嫁》的原因。（IG@lesleychianglove）

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Lesley更大爆原來爸爸秦沛得知她婚訊的一刻不是心情興奮，反而有點落寞：「冇乜笑，冇乜恭喜我，同埋一開始講結婚嘅planning，佢會有少少眼濕濕，係真係有個反應㗎。」為了令爸爸放心，Lesley特別創作新歌送給爸爸，但到MV排舞時，秦沛又難掩嫁女的不捨心情：「爸爸有時攰呀，一坐低嗰陣就話『阿女，我都係學唔到個舞，你不如唔好咁快結婚啦。』係呢啲好小嘅moment呢，我係feel到阿爸好唔捨得。」想不到Lesley結婚的最大阻力原來是爸爸！

Lesley大爆爸爸秦沛以學唔識舞為藉口，「阻止」佢結婚。（YouTube影片截圖）

兩父女感情好好。（IG@lesleychianglove）

雖然秦沛對Lesley出嫁十分不捨，但自從她結婚後，秦沛亦欣然接受女婿柏豪，相處融洽。Lesley今次拍新歌MV特別找老師排舞，並邀請爸爸出任MV男主角，秦沛在MV中活力十足，更即興耍拳助興：「係佢自己㗎，好好笑呀！我哋本來話扮停，望阿爸，我本來以為佢淨係郁少少，點知無端端啪，開始操功夫，其實我哋所有人嘅反應係真㗎，一take過。」不過Lesley亦坦言在出歌前曾擔心被外界批經常提起爸爸，但她就希望用音樂記錄自己的心情，無須介懷外界的評論：「我根本係秦沛個女，我不停拎我爸個名出嚟其實都係我個pride嚟嘅，唔應該成日都驚人哋會諗啲乜嘢。」

原來秦沛在MV中是即興耍拳。（YouTube影片截圖）

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