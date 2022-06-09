我哋係COLLAR｜應援團問答大會八女唔亮相　網民呻爆：今晚唔使睇

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》以女團COLLAR作為主角，一連十集內容講述了她們的成軍之路，成為女團的心路歷程等等，好讓觀眾及歌迷更加了解八女及她們的魅力。而昨日（9/6）播出的第八集講到COLLAR的Staycation圓滿結束，而在接下來的預告中顯示將會播出的第九集舉辦應援團問答大會，明顯這些組員是八女的忠粉，即使問題有難度有多高都可以迎刃而解，看起來有不少爆笑場面！不過就有網民傷心表示：「冇COLLAR，今晚唔使睇。」

ViuTV綜藝節目《我哋係COLLAR》以女團COLLAR作為主角。（影片截圖）

網民認為難得COLLAR第一次有屬於自己的綜藝，雖然只有短短十集，但應該要好好分配節目內容，現時節目有向觀眾展示八女的內心世界，不過網民紛紛嫌太少，短短30分鐘的節目居然要分開多段介紹三位成員，根本不能深入了解她們，又指Staycation拍了三日兩夜，但內容非常少：「明明只有短短十集，已經花費了三到四集去介紹她們，而最期待的Staycation的部份卻剪輯得兩集。」更有網民直接提議：「於其舉辦問答比賽，不如直接把Staycation的內容剪夠五集，多講述她們如何分組、成員們晚上分享心事及玩遊戲的內容。」

COLLAR八位成員決定一起去Staycation。（影片截圖）

另外，亦有網民認爲節目中除了體力遊戲，還可以加插智力上的遊戲，因為在節目中的成員介紹中，節目組已經不斷強調Candy（王家晴）運動健將，因此遊戲中容易出現Candy獲得壓倒性勝利，令到遊戲還沒有開始，觀眾已經知道結局的場面出現。

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