香港剛剛踏入夏季,天氣又濕又熱,認真適合去玩水,現年46歲的湯盈盈就帶同大女Alyssa及細女Kassidy去游水,更在社交媒體上曬出多張照片,見到湯盈盈的自我保護意識極高,儘管去玩水仍然佩戴口罩,而帖文中寫道:「Trying not to get my hair wet(嘗試唔好整濕個頭)」相信是除了不要把頭髮弄濕之外,還要小心口罩沾到水。

現年46歲的湯盈盈就帶同大女Alyssa及細女Kassidy去游水。(IG/@tong_ying_ying)

此外,大女Alyssa及細女Kassidy受到不少網民關注,她們在水池中愉快暢泳,不過疑似玩得太興奮,馬上就感到疲倦,紛紛趴在游水泡上隨水漂浮,當中Kassidy更擺好姿態及表情認對媽媽的鏡頭,而網民兩位囡囡都好可愛,又表示:「好識擺Pose,好似超模。」

Kassidy擺好姿態及表情認對媽媽的鏡頭。(IG/@tong_ying_ying)

點擊下圖看更多上述圖片: