我哋係COLLAR︱八女拍網上限定片感激粉絲支持　一字一句勁窩心

ViuTV真人騷《我哋係COLLAR》昨晚（10/6）一集雖然主力介紹COLLAR各成員的後援會，八女未有正式亮相，更有觀眾事前揚言「唔想睇」，但不少粉絲都覺得節目內容非常精彩，能夠一探支持者如何為偶像盡心盡力，而Gao（沈貞巧）、Marf（邱彥筒）、Day（許軼）、Candy（王家晴）、So Ching（蘇芷晴）、芯駖（李芯駖）、陳泳伽（Winka）和Ivy（蘇雅琳）亦有在ViuTV官方Facebook拍網上限定片講心底話感謝粉絲支持。

八女未有在《我哋係COLLAR》正式亮相。（電視畫面）

Gao說在片段中對「餃子」說：「我會繼續發掘自己更多唔同嘅一面，同埋我會繼續努力進修我自己，我唔會再逃避任何嘢啦，所以多謝你哋！」Marf便對一眾「Muffin」說：「有陣時我未必可以好似其他Idol咁做到好多對你哋嘅交流，但其實我係好感激你哋對我嘅每一個關注。」而So Ching則對「師弟妹」說：「我好多謝你哋由《造星》到而家都Keep住有支持我，無論你哋用咩形式、咩方法去支持我，我係收到嘅，我係好開心嘅！」至於Winka便對「泳瓜」說：「Winka稱：「有陣時都未必可以咁直接同你哋有個互動，但我相信你哋會體諒、包容，因為你哋係最善良嘅瓜。如果你太掛住我嘅話，寫多啲信畀我啦！」

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芯駖直言「雞湯」是她的原動力：「每一次好辛苦、好艱辛嘅時候，我都會諗起好多人喺後面支持住我，亦都應承過大家會繼續堅持落去，咁所以好多謝你哋。」而Ivy便對「蘇蝦」說：「好多謝、好感激你哋班好溫暖、好關心我嘅人，有陣時我遇到啲唔開心嘅事，你哋就第一時間鼓勵我，希望我可以繼續用COLLAR嘅身份，用我自己Ivy啦，帶畀大家正能量。」至於Candy則向「晴天蛙蛙」說：「你哋所有鼓勵訊息，我都有睇晒，你哋寄畀我嘅信都有睇晒，所以我會繼續努力！」最後，Day對「Night」、「Day B仔」說：「希望你哋都會繼續留意我，都會繼續留意COLLAR，同埋希望嚟緊嘅演唱會都會見到你哋啦！」