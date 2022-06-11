陳敏之獨居上環棺材舖樓上遇猛鬼　慘遭摸全身：由頭摸到你個背脊

陳敏之近年將個人YouTube Channel 搞得有聲有色，洗盡不少人情牌的她更成功掀起不少話題。最新一集，她就在YouTube分享電視台的恐怖鬼故和驚人的驅鬼大法。

對比起電視台的鬼故，敏之的親身經歷才是真的可怕！（影片截圖）

她直言不少拍攝場地都曾發生怪異故事，其中她稱清水灣片廠傳聞有一個婆婆經常推車行過：「佢一路推車上斜路，轉個頭就會唔見咗。」而她自己曾在拍攝《高朋滿座》時遇到極可怕的事：「好記得我同苑瓊丹、伍詠薇一齊入休息室，當時傳聞女休息室比較『熱鬧』，但因為太眼瞓，瞇埋眼我真係Feel到有黑影印喺度行過，但其實嗰陣時係冇人，但因為真係太攰我都冇理，之後都有非常多人講入面會有『人』幫你冚被，或者你擺咗啲嘢係左邊突然間去咗右邊。」自此，陳敏之亦不敢再去女休息室，寧願上自己的車上休息。

呢集好恐怖喎 !（影片截圖）

不過，相比起電視台的經歷，陳敏之曾在上環獨居所發生的事情才是最恐怖，她講到有一日她的愛犬在家中不停吠，正當她想走出去找愛犬時，竟全身動彈不得，她更開始感受到有人在摸她：「我Feel到隻手係暖，總之係有一股熱流，由頭摸，係滑㗎，一路摸，我驚到飆冷汗，一路摸摸摸，又唔係鹹濕，摸你個背脊，跟住我發火，用盡九牛二虎之力搖個人，一起身就講粗口，真係太嬲，嗌完之後隻狗又唔吠，有股氣衝出嚟，之後冇嘢，當然我都即刻搬。之後諗番我樓下係賣一啲棺材同埋好舊嘅古董，可能係平行時空......」

竟然有溫度！（影片截圖）

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而陳敏之亦聽聞過不少古法的驅鬼法：「唔知邊位前輩教我，話將啲M巾（衛生巾），仲未用嘅M巾，叫我擺到周圍都係，啲『朋友』就會驚，如果咁啱你經期，佢哋都唔會傷害你。」