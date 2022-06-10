MIRROR演唱會｜特別場門票售罄　網友無奈：打極個名都係錯

MIRROR將於7月25日起舉行首個紅館演唱會，12場演出遠遠未能滿足各界需求，一次又一次優先訂票，再到實名制形式公開發售，引發不少粉絲不滿。6月10日兩場MIRO特別場開售，再一次令怒火升溫。

MIRROR演唱會兩場MIRO特別場開售。（IG：@mirror.weare）

8月5日及6日兩場MIRO特別場，今日（6月10日）早上十時起合資格的MIRO可到指定的網站購票，亦是鏡粉最後機會搶得門票。是日粉絲戰況匯報，能進入網站人數比之前公開發售多，但更多是不停碰壁error，十分鐘內要揀選票價，輸入名字及填信用卡資料，「打極個名都係錯」、「好不容易去到信用咭比$，但仍不斷load, 最後過咗鐘要再排隊，嗰種痛真係非筆墨可形容。」

MIRROR演唱會買票再次失望而回，前電台DJ《Viutv晚吹》主持科林亦發文呻無奈。（FACEBOOK截圖）

MIRO特別場門票已於下午2時許售罄，前電台DJ，《Viutv晚吹》主持科林亦發文呻無奈：「成功load到入去兩次，每次入到去填嘢都得返6分幾鐘，最後都係買唔到。第一次自己傻仔緊張冇睇到原來姓同名分開，每行打曬全名；第二次打啱曬，彈出嚟句嘢長啲，但明明係入好曬嘢，都係買唔到。超時10分鐘兩次，個心依家好不適，人生好攰。」

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