小食上大檯︱COLLAR單飛計劃啟動　邊位成員率先賣甩隊友拍節目？

ViuTV全新飲食節目《小食上大檯》下周一（13/6）晚上11點正式首播，接捧女團真人騷《我哋係COLLAR》，節目除了請來擁有法國烹飪國家五級證書的泰山（曾匡民）擔任主持，每集更會有靚女拍檔助陣，分別是「浩南」鄭伊琪、張紋嘉（Crystal）和沈殷怡（Shirley），他們領觀眾走訪香港的大街小巷，了解不同港式小食的製作過程。在了解各樣小食的特式之後，主持人會帶上小食，拜訪一位駐港的米芝蓮主廚。主廚們將會用自己的經驗和創意，以街頭小食作為原材料，創作出一道可以放進餐廳菜單上的菜式。

ViuTV全新飲食節目《小食上大檯》由泰山、「浩南」鄭伊琪、張紋嘉（Crystal）和沈殷怡（Shirley）主持。（節目畫面）

首集，泰山和浩南駕車帶大家周圍覓食，而今集的主角就是具有香港特色的港式滷味，節目還找來COLLAR成員Ivy（蘇雅琳）齊齊試食馳名的港式滷味，Ivy暫時放下偶像包袱，放縱狂食，還自稱是COLLAR裡的食量擔當。Ivy透露自己最鍾意的食物是抹茶雪糕，失戀的時候會自己一個食過橋米線。當談到控制體重的話題時，Ivy大爆經理人Wing（戴穎）雖然口頭上很嚴格，又時常說COLLAR上鏡肥，但其實從未理會她們吃什麼東西。

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