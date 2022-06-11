Anson Lo認欠落大量MIRROR演唱會「飛債」：我連父母都承諾唔到！

由盧瀚霆（Anson Lo）、Jeffery（魏浚笙）、黃德斌、簡慕華等人主演的ViuTV新劇《百萬同居計劃》已拍攝至尾聲階段。劇集雖然是《大叔的愛》原班人馬拍攝上陣，但Edan（呂爵安）由於檔期關係而未能參與，不少劇迷都希望佢可以客串，到底願望會否成真？今日探班活動上，Anson Lo就咁講：「仲有一星期拍攝時間 ，我係暫時未收到通知有Edan客串，但如果有梗係想啦，不過佢檔期都比較密 ，同埋都有一定難度先Book到呂爵安先生過嚟。」

Anson Lo接受《香港01》訪問。（梁碧玲攝）

Anson Lo透露今次在劇中與Jeffery有不少對手戲，本身以為對方是安靜美男子，但原來勁玩得，只要有佢嘅場口就一定有歡樂。其實自《百萬》開拍後，Anson Lo不時在IG分享自己嘅工時，問到是否很辛苦，他說：「唔辛苦，都習慣咗呢個工作模式，近來返到屋企父母醒咗，已經冇好似以前咁『辛苦你、知你好攰』，佢哋都知我係要瞓咁少，而我體力上都習慣，唔會去到一Cut機就瞓，比起上年捱得咗，所以係好事。」劇集煞科後，教主隨即要投入MIRROR演唱會嘅排練，問到是否已久下大量「飛債」，Anson Lo說：「好多親戚都想睇 ，大家都想如果睇到就睇晒咁多場，呢樣係我連父母都承諾唔到，所以再遠房親戚更加唔知點幫，但我都話幫到幾多得幾多。」

提到日前擔任鄭欣宜個唱嘉賓，獻出首個個人紅館Solo舞台，Anson Lo表示：「我喺台上都講係好Magical，見到欣宜表演有感動感覺，自己第一次以個人身份，呢件事覺得好難 ，今次係孤軍作戰感覺，所以出場前大家都係寂靜，大家都戥我好緊張。」他表示如果欣宜賞面的話，到時必定會邀請對方出席MIRROR演唱會。

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