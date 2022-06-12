黃夏蕙赴美四代同堂 想與老公環遊世界：我都環遊新界咗3年

現年91歲的黃夏蕙日前在社交平台宣布，將在今年8月離開香港，雖然未有透露目的地，但直言：「我都會好掛住大家！」今日（12/6）她在拍攝網台節目時會見傳媒，在訪問中她透露8月將前往美國西雅圖，首先在美國的女兒將在7月迎接新生命，自己有必要到當地見家人，隨後將在美國作巡迴演出。當完成所有工作後，她計劃與老公開始環遊世界，又笑說：「我都『環遊新界』咗3年，依家要環遊世界。」她承認過去忙於工作，一直忽略與家人相處的時間。

黃夏蕙在灣仔拍攝網台節目，是宣布移民後首度會見傳媒。（梁碧玲攝）

黃夏蕙直言自己依然掛念香港，尤其相處已經幾十年的朋友。令她驚訝的是，最近連小學同學也開始找她敘舊：「我一直都冇見過佢哋，都唔記得咗小學嘅事。佢哋好掛住我，我都唔捨得佢哋。」她透露8月底將舉行歡送派對，誠邀一眾好友參加。問到這次四代同堂，日後會否以湊孫為樂，她坦言自己不擅長湊孫：「我自己嘅BB都未湊過。不過我都係睇佢哋啦，依家四代同堂，阿婆又點會識湊孫？後生嘅都唔愛你啦，我哋睇BB嘅方法同後生嘅唔同。」問到上飛機時會否素顏示人，她稱若當時得知要會見傳媒則不會素顏：「唔可能畀個唔靚嘅樣畀大家睇嘛，要留返個好印象畀人。」

黃夏蕙透露，自己在離港前將再前往黃大仙，向觀音交代去向，希望明年有機會回到黃大仙上頭炷香。即使未能來港，她承諾將秉承傳統，明年將以兔女郎形象見大家：「出年係兔仔，我會做一隻好靚嘅兔仔，美國嘅兔仔衫都好靚。（兔女郎？）我直情用兔女郎去做。（露好多？）唔緊要嘅，人哋都露得，嗰啲我唔驚嘅。」她又透露在離港前仍有工作，更將以性感造型示人：「睇下佢哋大膽成點，唔拍得嘅就唔拍。（半裸？）背脊就冇所謂。」