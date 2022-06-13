林峯周柏豪胡杏兒「倒戈」撐開電視　雙線劇迎戰黃金時段

新一輪電視大戰一觸即發﹗TVB近年受網上平台及其他電視台夾擊，收視及廣告收入都大受影響。近日開電視亦加入戰團，豪擲2千萬重金買劇，首度以雙線劇形式，以胡杏兒周柏豪主演的回歸劇《獅子山下的故事》，以及林峯周秀娜梁競徽主演的《黑金風暴》領銜出擊﹗

開電視豪擲2千萬重金買入以胡杏兒周柏豪主演的回歸劇《獅子山下的故事》，以及林峯周秀娜梁競徽主演的《黑金風暴》﹗

今年是回歸25周年，TVB早前已宣布7月4日起，先有5個回歸單元劇，包括《我的驕傲》、《究竟天有幾高》、《神奇的燈泡》、《母親的乒乓球》及《曙光》打頭陣，再緊接15集的回歸劇《回歸》，慶祝香港主權移交25週年。由金牌編劇陳寶華及李國立打造，胡杏兒率領3大小生周柏豪、陳家樂及李治廷合演的回歸劇《獅子山下的故事》，6月12日起在中央電視台綜合頻道黃金檔劇場首播，而香港播映權則落在開電視手上。

TVB新劇《回歸》《曙光》由郭晉安和陳煒（煒哥）主演。（資料圖片）

講述一間茶餐廳數代人的故事，視后胡杏兒要在劇中由18歲演到65歲，周柏豪、陳家樂、李治廷、譚耀文、謝君豪亦有份參演。陳寶華與TVB一直關係良好，對上一套主理劇集《多功能老婆》掀起迴響，是次再與周柏豪合作，據知本來與TVB洽購，TVB亦有意購入，但由於有一系列自家製回歸劇，只肯購入放到MYTVSUPER播出。與此同時開電視表達誠意，願為此劇開先河首度雙線劇集形式播出，黃金時段播出《獅子山下的故事》及林峯主演的《黑金風暴》，兩劇雲集多位TVB新舊將，周柏豪及梁競徽更是TVB現役旗下藝人，形式混戰局面。

據知TVB本有意購入《獅子山下的故事》，但由於有一系列自家製回歸劇，只肯購入放到MYTVSUPER播出，造就周柏豪「倒戈」打仗。

林峯梁競徽再次合作主演《黑金風暴》。

對此開電視回應《香港01》表示：「開電視期望給予香港演員多個平台曝光，秉持開電視「開放平台」的宗旨，給予觀眾多個電視選擇。這個6月最受惠就是香港觀眾，《獅子山下的故事》當中有大眾熟悉嘅面孔，劇集能讓香港人懷緬舊日回憶。陳寶華是資深製作人，出品有保證，多謝寶華姐對開電視的信任，將她的心血傑作交給開電視播映。」