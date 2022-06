一向與媽媽感情要好的陳淑蘭,6月12日於社交網發文,透露媽媽早前離世享年95歲。蘭子貼出與媽媽親吻合照表達不捨:「我最愛的媽咪,暫別了,下世再續母女緣。你永遠是我最偉大,最叻,最寵愛敬愛的好媽咪!不要擔心我,我會好好生活在地上。See you soon!相約下世相聚,必須相聚。I LOVE YOU in this moment forever, forever and ever」又送上一個粉紅色心形花圈,並寫上:「敬愛的母親,你永遠是我的心肝寶貝夜明珠,孝女淑蘭泣叩。」

陳淑蘭6月12日發文指95歲媽媽日前已離世。(陳淑蘭FACEBOOK)