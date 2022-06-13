吳若希笑莊思敏曾剪「避孕頭」　爆主持《姊妹淘》見盡無情變臉

《姊妹淘》有一班長腿主持，包括李君妍、謝芷倫、曾淑雅、莊思敏、張寶兒、蔡嘉欣、陳詩欣、傅嘉莉、孫慧雪。（葉志明攝）

TVB長壽節目《姊妹淘》2011年啟播，三輯前後橫跨十年，幾位女主持圍繞扮靚、兩性關係討論，深受各品牌歡迎贊助不絕，去年7月忽然遭腰斬。幾朝元老莊思敏與吳若希在網上節目大談《姊妹淘》鏡頭背後秘密，更指不少嘉賓人前人後兩個樣：「鏡頭前非常滿意，但轉頭就去監製度投訴。」

《姊妹淘》好拍檔莊思敏及吳若希，大爆幕後秘密。（IG：@jacquelinchng）

點擊睇三位主持鬥名牌袋

+ 7

莊思敏與吳若希原來識於微時，早在Jinny出道之前已成為好友，Jinny笑指要為好友平反：「好多人因為佢嘅身高同曾經嘅短髮覺得難相處，我地為呢個短髮改左個名叫「避孕頭」，剪咗就好安全唔會有男仔想一齊。」提到合作多時的節目《姊妹淘》，莊思敏忟憎表示：「已經兩次無端端被腰斬，激死我啦﹗」

吳若希笑莊思敏之前剪一個「避孕頭」。（影片截圖）

《姊妹淘》不時邀請嘉賓錄影，但二人異口同聲指嘉賓是最難控制一環：「啲嘉賓真係唉，有集講關於夜蒲，講喺蘭桂芳嘅日子，請咗兩個嘉賓上嚟一直話無問題，自己無包袱咩都講，點知開始錄影就咩都唔講。愈高level知名度愈高包袱就愈重。」提及「變身」環節，Jinny直言「見盡所有人的不同嘴臉」，莊鍶敏接口指：「係呀，嗰啲假情假義。變身環節，會有髮型師、化妝師、形象設計幫嘉賓變身，好多時嘉賓一定喺鏡頭面前話『好靚呀，好鍾意呀，未見過呢個我！』表示非常滿意，但轉頭就去監製度投訴......作為主持我地都好難做，人地收封利市嚟幫手，雖然都唔大封淨係夠搭的士。」

莊思敏指拍攝《姊妹淘》見盡不同咀臉假情假義。（影片截圖）