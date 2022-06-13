美國女歌手遲到2小時「突脫掉上衣」刻意走光發脾氣：我都唔想嚟

美國31歲饒舌歌手Azealia Banks引發爭議，她日前參加邁阿密的LGBTQ演唱會「Wynwood Pride」，不僅大遲到2個小時，還在台上瘋狂抱怨主辦單位，並對台下歌迷說：「我真的很不想來這裡」，最後甚至在台上和歌迷比中指互嗆，接著憤而離場。儘管當天因為她直接露奶表演一度讓歌迷振奮，但隨後的行為引爆許多人的怒火。



綜合外電報導，Azealia Banks當天大遲到2個小時已讓許多歌迷發文抱怨：「想像一下付錢來看Azealia Banks表演」、「Azealia Banks在她的Wynwood表演環節遲到2小時，大家等得都睡著了，不好玩」、「我很難過」。

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Azealia Banks大遲到後到場表演僅4首歌，卻開始大肆抱怨起主辦單位：「我真的很不想來這裡，我在試了，但真的很難」，她在咪高峰被後台切掉之前抱怨主辦單位一直更改她的演出時間，讓她覺得自己不被尊重：「過去一個半月以來，我就是一直被搞，演出時間被動，一下說『哦妳是最大咖的，哦妳不是最大咖的了，妳現在就不是』，我真的很不爽來這裡。」

儘管Azealia Banks是笑著說出這些抱怨，台下也有一些粉絲大喊鼓勵她，但她仍持續抱怨。表演和抱怨過程都被錄下來，影片最後，她甚至把咪高峰丟下台轉身離開，留下一臉震驚和憤怒的粉絲，許多人更直接發出噓聲，接著她又轉身對所有台下粉絲大比中指。

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Azealia Banks在憤而離場幾個小時後發文表示，自己表演多年都有明確說明因為對乾冰極度過敏，只要她上台就不能噴乾冰，但當天主辦單位卻噴了乾冰，讓她一度發昏站不穩，還說這次引發了她人生以來最嚴重的過敏：「我現在頭痛到要炸掉」。

報導指出，事實上讓Azealia Banks不滿的是，她的演出時間原本是前天晚上10點，卻被延後到隔天凌晨1點，她故意遲到至凌晨3點音樂會表定結束時間才登台。

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