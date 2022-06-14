廖碧兒獲全球頂級工商管理學府取錄　因愛犬患病緊急暫停讀書計劃

近期香港確診人數上升，其中酒吧群組染疫人數也不斷增加，藝人廖碧兒（Bernice）在中環也有投資開設酒吧，近日這間酒吧也受疫情關係而遭殃，據知有20多名客人確診，需要緊急停業，令收入大減。而最近Bernice可說是相當黑仔，先有家中傭人因有緊急事要迅速回家鄉，然後幾個月內家中愛犬離世，可說打擊相當大。

廖碧兒酒吧因有20多名客人確診需要緊急停業。（IG：berniceliuofficial）

雖然有三件事令到她生活有不如意，但也有令Bernice振奮的事，就是收到通知獲得全球頂級工商管理學府INSEAD取錄，據知這學府去年在全球只招攬逾200位學生，不過學費連生活費一點也不便宜，約需要200萬元，同時也要在新加坡或者杜拜上課。原本計劃去修讀這課程的Bernice，卻因為其中一隻15歲愛犬Kahlua不幸患癌，但是年紀太大關係未能承受手術風險，目前只能服用藥物，作為主人的Bernice相當心痛，所以令她在考慮是否去修讀這個課程，因為要修讀這課程必須要飛往外地，Bernice卻希望在狗狗身邊陪伴牠多一點。

其中一隻愛犬，叫Latte。（IG：berniceliuofficial）

其實在早在3月的時候Bernice在IG開live談及狗狗的事，期間同網友互動時，更講到眼濕濕，她說：「最緊要佢哋舒服地走，佢知我唔開心，所以係咁錫我」。

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