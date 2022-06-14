趙希洛重提2019年奪「最佳女配角」不獲父親肯定：打擊好大！

TVB劇集《十八年後的終極告白2.0》中有出色表現的趙希洛（Candice），早前接受無綫娛樂新聞節目《星光路上》專訪，表示已經入行14年，更與主持潘慧盈大方分享當中的苦與樂。從小對演藝工作充滿興趣的Candice不理家人反對，2007年從英國返港參選港姐入行。入行初期，Candice工作不多加上中文不太好，令她一度懷疑自己，她說：「自己中文唔好，所以要用雙倍時間學習，最緊張係喺《金枝慾孽貳》演妃子，啲對白好深，講完唔知自己講乜。」

入行14年啦。

Candice為人樂觀，抱着「只要努力去做，總會有人睇到」的信念堅持追夢，其後因於《八卦神探》、《實習天使》、《金宵大廈》等劇集飾演瘋癲角色令演技獲得肯定，更被封為「御用癲婆」。

之後Candice因在《金宵大廈》演活憶子成狂的何太，努力令到觀眾賞識，更在《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳女配角」。獲獎本是開心事，可惜Candice的努力卻仍得不到爸爸100%支持及認同，她說：「爸爸淨係講咗句Good job，之後再講咗句：『咪都係主角隔籬嗰個啫』，打擊好大！」然後Candice用肯定的語氣，對着鏡頭跟家人說：「你哋等多陣，等多陣就得架喇，OK？」似乎已下定決心要在事業方面做得更好。愛情方面，Candice坦言與男友感情穩定，但現階段不急於結婚，她說：「等事業有成先啦，生小朋友就睇緣分，呢啲嘢冇得強求。」

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