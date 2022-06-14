Anson Lo謙虛自認唱歌較遜色︰要有時間訓練就少咗時間做其他工作

組合MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）人氣高企，他才剛剛推出新歌《King Kong》，大受神徒歡迎。日前他接受鄭裕玲（Do姐）主持的《口水多過浪花》訪問，謙虛自認自己唱功比起其他歌手遜色，需要時間改善。



Anson Lo接受Do姐的訪問。（IG@do_do_cheng）

MIRROR即將舉行紅館演唱會，掀起搶飛熱潮，亦引來不少鏡粉對於票務安排的不滿。Anson Lo直言︰「如果你問我個人情況嘅話，其實我個人都唔係好知有幾多飛，我媽咪都有成日問我，因為好多親戚追我媽咪，但係我都承諾唔到大家，因為我都唔知可以幫大家買到幾多。」而根據以往的經驗，他們的成員每人只得10張以內的門票，他說︰「以往我哋MIRROR開過兩次演唱會，嗰兩次都係臨開show前兩、三日，我哋MIRROR嘅成員就會知道可以每一場買到幾多飛，通常上次都係10張以內。（Do姐︰成員都係10張以內？）係啦。（Do姐︰父母唔計嘅？）計埋㗎啦，唔理你畀邊個㗎。」Anson Lo都直言「分配唔到，要揀邊個冇咁易嬲」。

教主好謙虛。（IG@ansonlht）

提到MIRROR得到大量粉絲支持，Anson Lo指他們都會擔心自己做得不夠好，「驚自己唔值得大家嘅鍾意」。Anson Lo表示︰「我淨係講我自己啦，我自己會好驚我唱歌唔夠好，譬如大家一定要比較，或者大家一定要去評論嘅時候，一定嘅係我自己唱歌方面一定遜色過其他歌手，可能咁樣好坦白好難聽，但係一定要我自己承認嘅嘢，我一定係有啲好不足嘅地方，要用時間去改善，但係呢個去改善嘅時間同我本身嘅工作係有衝突，因為如果你要有時間去做自己能力上嘅訓練，咁你就少咗時間去做其他工作，但係其實能力嘅訓練係好緊要，但係其他工作唔代表唔緊要。」

提到MIRROR得到大量粉絲支持，Anson Lo指他們都會擔心自己做得不夠好。（YouTube影片截圖）

一日只得24小時，好多神徒都會擔心Anson Lo會否工作過勞。Anson Lo續說︰「呢樣嘢坦白講係好貪心嘅，你冇得全神貫注去做歌手呢個職業，變相你就要拍戲拍劇，仲要接廣告喎，呢個係好貪心嘅多元身份，但係就用自己最大嘅努力平衡呢4個身份，所以嗰個驚就係，最驚平衡唔到，因為是但一個範疇做唔到嘅時候，就會令到自己一部分嘅樂迷一定會失望。」

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