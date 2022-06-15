梁思浩爆汪明荃只用番梘洗面　另一女星狂搽護膚品︰睇住佢塊面冧

梁思浩主持的網台節目《大家「真」瘋騷》不時大爆娛圈秘聞，早前的一集大談護膚品的功用。而梁思浩在節目尾段說有一個人「佢依然而家好靚落咗妝」，而這個人就是汪明荃（阿姐）！



現年74歲的阿姐在扮靚方面亦好有心得。（IG@wang_liza）

節目由梁思浩、韓君婷和李思蓓擔任主持，眾人大談護膚品的功用和宣傳手法。節目尾段，梁思浩表示︰「我睇到一個人塊面，我就知道你哋唔好用咁多樣嘢喇，因為呢個人我識咗佢30年，我睇住佢有經歷，睇住佢成長，佢塊面一路嘅變遷，依然而家好靚落咗妝之後，我想講佢乜嘢都唔搽嘅，係呢幾年開始搽嘢㗎啫，嗰個係汪明荃！」李思蓓即說︰「哦！阿姐淨係用凍水洗面，跟住用最簡單嘅嘢，唔會用10幾支嘢。」

梁思浩大爆阿姐的護膚秘密。（YouTube影片截圖@大家真瘋Show）

阿姐在1967年出道，是演藝界的重要人物！（影片截圖）

梁思浩繼續爆阿姐護膚的秘密，「阿姐以前一路由我哋做《歡樂今宵》，佢好簡單㗎咋，佢真係就咁用豬油膏，佢攞豬油膏落妝，落完妝攞番梘洗面，洗完面拍下塊面，跟住就走㗎啦！但係我想講，我睇住佢塊面咁多年以嚟嗰個變遷到而家，依然質地好靚。」然後他講到另一位反面例子，他就未有開名，「另一個真係由乜嘢都搽晒上塊面度，乜嘢都買，睇住佢塊面冧！」梁思浩又說︰「Liza姐就真係呢幾年先搽下嘢㗎啫，佢塊面真係keep得好好，皮膚嘅質地好好。」梁思浩覺得到50歲塗護膚品保養是應該，但廿幾三十歲不用塗太滋潤的護膚品。

點解下圖睇吓Liza姐嘅靚相︰