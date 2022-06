靚媽岑麗香(香香)自從生了兩個寶貝仔仔Jacob以及小腰果後,減少了幕前工作主力在家照顧仔仔,她亦會不時在社交平台分享與仔仔的生活點滴。日前她便post了她躲在衣櫃內食粟米片的相,相中的她一臉無奈,香香留言表示:「Have you ever done this- hide in a closet and eat chips? Or just me🤪🤣?」問大家有否試過像她一樣這麼做。不少網民都留言表示完全感受到她做媽媽的生活,笑言:「有小朋友嘅都會明。」

點擊睇香香躲在衣櫃食零食的相: