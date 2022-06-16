吳啟華自認唔係老屎忽　難忘鄭則仕教導：把自己永遠當新人

已將重心轉移內地發展多年的吳啟華，多年來只專注拍攝影視作品，極罕有參加綜藝節目，不過在近期播出的節目《開播！情景喜劇》中，眼見他作客參演當中的處境劇，帶給觀眾不少驚喜。而不講不知他一直拒絕參加綜藝節目，最大原因原來同其性格有關。

吳啟華罕有參加綜藝節目，帶給觀眾不少驚喜。（影片截圖）

在內地多年吳啟華一直以拍影視劇為主，極罕有眼見他參與綜藝節目拍攝，而是次參與《開播！情景喜劇》讓觀眾能看見他最真實的一面，讓不少觀眾對他刮目相看。而他多年來拒絕接綜藝節目，只因與個性有關，他表示：「我一直都有點抗拒參加綜藝節目，因為我覺得我自己又不搞笑，然後又這個性格又不是那種，那麼開放的人，綜藝節目好像不太適合我，而且也沒有信心。我最大的能力我覺得還是拍戲，演戲那些，但是這個綜藝節目就有點不一樣了，因為其實也就是拍戲，也就是演戲。情景劇甚麼，當然就我覺得，我還是勉強可以勝任的，所以就接了。」

吳啟華自認唔好笑，所以拒參加綜藝節目。（影片截圖）

吳啟華教王浩信做戲。（影片截圖）

在最新播出一集節目中，吳啟華則與王浩信﹑張振朗﹑高海寧合作一場處境劇，然而在拍練的過程中，他眼見王浩信同張振朗的細節位其實可以做得更好一些，所以就主動出擊教他們注重一些細節位，完畢之後整場表演精彩許多。而他主動教他們做戲，並不是當自己是前輩，而只是想跟大家一起有更多的交流：「我從來都沒有把自己當成甚麼前輩的，其實我入行的時候，當時我就很喜歡請教，我當時的前輩們怎麼樣去演戲，然後我還記得當時我請教了一位前輩鄭則仕，他當時就跟我說『你要先去學習，把自己永遠當作新人』比方說今天就是跟一些，我們的後輩一起合作，其實他們也有他們的優點，也有一些我們可以學習的東西，就互相交流的之中也可以學到東西。當然你也可以分享，我的經驗給他們，然後大家一起努力了。」能夠懂得分享一起交流，吳啟華絕對是一位好前輩。

這一場處鏡劇相當好笑。（影片截圖）

吳啟華在做新人的時候，曾主動請教鄭則仕怎樣去演戲。（鄭則仕微博圖片﹑影片截圖）