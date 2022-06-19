伍詠薇親手為首任亡夫合上雙眼送別　被誣衊私吞遺產財物委屈爆喊

無綫節目《諸朋好友》日前播出最後一集，嘉賓伍詠薇（伍姑娘）、陳山聰以及陳敏之一起接受訪問，大談三人間情同姊弟妹的感情。伍姑娘又重提她的首段婚姻，她當年20歲參選亞姐前已認識她的首任丈夫，比她年長31年的翁江培，對方鼓勵她去參選，她坦言很鍾意對方，想跟對方結婚生小朋友，可惜兩人的婚姻只維持了13日。

伍姑娘說：「嗰時我喺深圳登台，唱夜晚11點嗰啲場，佢行開咗一陣，我唱完之後出去，點知有人通知我話你老公唔得喇，已經去咗醫院。」伍姑娘即時趕往醫院，打開門就見到醫護人員為老公進行心藏施壓，她很害怕，當得知老公已經不行，她便除下婚戒，用手為老公合上眼睛，看着老公離開，當時仍未識喊。伍姑娘說：「我好感恩翁生喺我生命出現過，呢個男人喺我生命中係不可多得嘅。」

伍姑娘、陳山聰以及陳敏之齊為節目擔任嘉賓。(節目截圖)

可是在她首任老公離世後，伍姑娘就展開了她人生的第二頁，是一個十分艱難的歷程。伍姑娘說：「當時好多人話我剋夫，好多難聽嘅說話，將佢哋嘅負能量都發洩晒喺我身上。」她半年沒有工作，終日留連酒吧喝酒麻醉自己，她很感激監製梁材遠把她「撿」回去亞洲拍劇更讓她擔演女主角。

她又謂外界以為她在丈夫離世後拿了好多錢，實情是就連翁生成日用的一支筆，她想拿來留作紀念，都被對方的屋企人取走了，不准她拿去，更何況是金錢。她還遭到夫家的代表律師追問，指翁生的錢全都凍結了，要她把翁生買過給她的物業和車等財物都要逐一交代，她說：「我咪答無囉，佢問咗幾次我都係答無，佢就叫我『要講真話喎，如果真係有嘅話，你攞咗去呢，咁係唔得架喎』，我話我真係無呀，嗰下我嘅眼淚先出嚟，我覺得好痛苦，被人誣衊好委屈。」