陳敏之自爆曾在地鐵慘遭非禮　14歲做模特兒養家三餐食漢堡包慳錢

無綫節目《諸朋好友》日前播出最後一集，嘉賓伍詠薇（伍姑娘）、陳山聰以及陳敏之一起接受訪問，大談三人間情同姊弟妹的感情。敏之更大爆她曾有過不快的童年，原來敏之十四歲便擔起養家重任，種種辛酸遭遇，讓她以「不快樂」三字綜合整個童年。她表示由於家人投資失誤，爸爸媽媽又失業，即使媽媽有去做Sales，但是家中各種開支加上每月供樓萬多元，根本入不敷出。於是她便邊讀書邊兼職做model賺錢養家，養自己還要養埋弟弟。敏之說到傷心處更不止一次嗚咽和落淚。

伍姑娘、陳山聰以及陳敏之齊為節目擔任嘉賓。(節目截圖)

敏之憶述當時自己很喜歡吃漢堡包，一個三蚊，一日三餐都吃漢堡包，總共吃三個即是九蚊，慳得就慳，所有收入除了返學日用生活費，餘下全都交給媽咪。她又謂那時返學都要帶住大袋服飾，等放學後便去casting，當時更被老師罵她不要發明星夢，她說：「我唔係發明星夢，我真係鍾意做model架！」

敏之當年14歲便出來做model賺錢養家。(節目截圖)

她又首次自爆曾在地鐵上慘遭非禮的不幸經歷。她說當時她拿住大袋東西搭港鐵去casting，在金鐘站的車箱內被人伸手掀起裙子摸她的pat pat，她有穿上運動褲打底。當時她好嬲，即場大叫：「邊個摸我？」嚇到大家全部退後，她續說：「夠喇，你哋唔好咁樣得唔得呀？」隨即忍不住喊了出來，但她抹完眼淚後就繼續去casting。敏之表示由於曾有過不幸的童年，她現在更要擁有一個幸福的家庭。