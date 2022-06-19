姜麗文無懼與爸爸秦沛一同拍劑　稱愈有親人同場愈有安全感

香港藝人姜麗文是資深藝人秦沛的女兒，早前姜麗文到美國拍電影時在當地與未婚夫註冊結婚，上星期姜麗文更推出單曲《爸爸放心我出嫁》，MV更請到爸爸坐陣拍攝，場面搞笑非常。

姜麗文在商場舉行個人首個活動 (資料圖片)

今日（19日）姜麗文在商場舉行個人首個活動，姜麗文在活動中與粉絲大玩遊戲，粉絲更送上鮮花祝福姜麗文。活動上更播放新歌《爸爸放心我出嫁》MV，當MV播完後還有爸爸秦沛驚喜現身影片中祝福愛女姜麗文，姜麗文當場感動到落淚，其後姜麗文即場演繹《爸爸放心我出嫁》。

爸爸出現在大屏幕時姜麗文驚訝非常 (資料圖片)

姜麗文表示今日是父親節：「一早已經和遠在加拿大的爸爸通過電話見過面，所以今晚會和老公爸爸慶祝父親節。」姜麗文亦表示今日老公亦有陪同出席活動，但因為老公比較害羞，所以未有公開在大家眼前出現。

姜麗文表示今日一早已經同遠在加拿大的爸爸video call (資料圖片)

姜麗文新推出的這首歌MV是與爸爸一起拍，拍攝初會擔心爸爸會太累而不停叫他休息，結果爸爸玩得比她更放。姜麗文話：「爸爸以前有拍過歌舞劇經驗，所以唔擔心爸爸跟唔到，反而MV中耍功夫個段係爸爸自己加。」姜麗文被問到作這曲是否因為爸爸擔心她要嫁出去所以想安安撫一下爸爸，姜麗文：「由訂完婚開始已經感受到爸爸好唔捨得，直至拍MV當日都話唔好拍，但其實爸爸都好錫柏豪既。」姜麗文亦表示雖然在美國已經註冊結婚，但仍然會在香港補擺喜酒，因為之前已經預備好婚紗，所以會穿上它牽著爸爸的手出嫁。

姜麗文即場演繹《爸爸放心我出嫁》 (資料圖片)

姜麗文亦被問到會否想與爸爸一同拍劇表示非常期待：「之前曾經同爸爸拍過一場戲，但真係太少，所以好想再同爸爸一齊拍劇。」被問到會否因為爸爸在場而感到壓力時，姜麗文則表示有家人同場反而感到安心，不會有壓力。

姜麗文的粉絲 (資料圖片)