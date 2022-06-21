十八年後的終極告白2｜倪嘉雯神還原龔嘉欣年青　鄧卓殷演技獲讚

本周五迎來大結局的《十八年後的終極告白2.0》，新生代演員有不少出色表現，飾演年青版沈越（龔嘉欣）的倪嘉雯（Carmen）為例，齊蔭眼鏡Look激似龔嘉欣，鼻子輪廓更是相近，還原度高達逾85%。Carmen今次已是第三度飾演「年青版」，之前兩次分別是《換命真相》劉佩玥年青版及《雙生陌生人》陳煒年青版；Carmen亦很珍惜演年青版機會，每次務必反覆觀看成年版的拍攝片段取經，故此每次均能掌握神緒，有網民封她「少女版專業戶」，笑指她專演少女時代。

倪嘉雯演龔嘉欣年青版，好多人話佢同龔嘉欣真係幾似樣。

對於再度「冧莊」演年青版，Carmen受訪時坦言很開心：「因為機會難得，未必套套劇都有年青版，所以我好珍惜同埋我都唔知自己仲有幾多次呢啲機會，因為我年紀都會愈嚟愈大，哈。」Carmen透露早於讀書時間，已有不少人指她似龔嘉欣，並笑言曾有朋友收看《十八年後2.0》時，認錯龔嘉欣是她：「之前我未出場，但已經有朋友影電視機（實為龔嘉欣），問我係咪有份拍。」Carmen又指起初知道可飾演龔嘉欣年青版時大感開心：「我自己都好期待出嚟嘅效果！記得試造型嗰日，我同嘉欣一樣有個長直髮齊蔭頭同圓形眼鏡，監製見到我都話：『嘩！真係好似樣！』」昨晚劇集播出期間，Carmen於社交網上載與龔嘉欣合照，不少網民看畢都大呼相似：「我仲以為龔嘉欣自己做番年輕版添」、「開頭呆咗一陣，差啲分唔到邊個係邊個」、「而我不知道是兩個人」。

倪嘉雯Carmen（右）與龔嘉欣除咗身高爭咗啲，真係好似樣，難怪獲封「2022版Twins」。

另一亮眼新演員則為飾演沈曉彤的鄧卓殷（Amber），Amber乃2018年港姐亞軍，較為人熟悉的演藝經驗為YouTuber，劇集演出經驗尚淺，直到在《十八年後2.0》中飾演性格內向、倔強、任性但又渴望愛的曉彤後，終成功令觀眾留下深刻印象。除了以27歲之齡飾演14歲角色零違和，多場內心戲及喊戲均表現出色。昨晚她爆喊向Angus（譚俊彥飾）「自首」是拮傷Queenie（譚凱琪飾）真兇時，將壓抑已久的罪疚感演繹得恰到好處，而拮向Queenie場口亦成功演出兇狠感覺，與平日形象大相逕庭，獲網民留言讚演得出色：「出色演出」、「做得好好，好用心去做。恭喜你！成功了」、「演得幾好，比較自然，唔似新人」、「原來你都可以好兇狠，演得非常好」。

鄧卓殷今次喺劇入面得到唔少發揮機會，呢幕戲，佢掙扎內疚得嚟，亦好表達到仲係14歲少女嗰種驚惶失措。