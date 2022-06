屹立香港仔避風塘40多年的珍寶海鮮舫上星期二(14/6)啟航離開香港,可惜在南中國海西沙群島附近水域遇風浪,船身入水後沉沒,消息來得突然令一眾港人大嘆不捨。麥明詩(Louisa)今日(20/6)在IG上載昔日與珍寶海鮮舫的合照並寫下:「Should have kept it in HK, no matter afloat or not!!(不管它是否漂浮,都應該留在香港!)」加上一個生氣的表情符號表達激動心情,網民十分同意Louisa的說法:「往事只能回憶」。



麥明詩在IG上載昔日與珍寶海鮮舫的合照。(麥明詩IG圖片)

