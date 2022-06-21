林作轟陳凱琳母「加國食物論」荒謬：咁我喺英國食到變鬼佬啦

陳凱琳（Grace）龍鳳胎細佬Derek前日（19/6）父親節在社交網站貼出與爸爸的合照，因兩人長相不太相似而引起網絡熱話。「香港抽水王」林作亦有湊熱鬧，昨日更揚言願意出100萬向Derek發挑戰：「如果DNA比照證實你地係父子，我俾100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都俾100萬你。」言論一出，有網民表示支持，指林作為他們發聲去「求個明白」，亦有覺得林作太無聊，指「人哋家事關你咩事」。

林作以100萬向陳凱琳細佬發出挑戰 要求驗DNA證明父子關係

陳凱琳細佬Derek父親節上載同爸爸合照。（Instagram：@derek_hcc）

林作用100萬向Derek發出挑戰。（林作IG）

今日，林作再度在社交網站發表言論，指陳氏一家不回應也沒有問題，但陳媽媽之前的一番解釋卻是謬論：「馬拉人Malay並非此容貌。戶外活動我做好多，唔見我咁嘅樣。加拿大食物食到中國人變南亞人樣？咁我夠喺英國食到我變鬼佬啦！確實唔關我事，但係我見到謬論就不能提出我的質疑嗎？困擾了我9年了！」林作又指就算不是親生也不是問題，因為領養也值得愛錫，更強調自己覺得Derek好有型，沒有攻擊對方的意思：「都咁多年了，知就一早知，唔知依家可以知，有咩分別？」