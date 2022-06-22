郭可盈12歲愛女首次開live　又一位星二代準備入行做KOL？

郭可盈與林文龍結婚18年，寶貝女林天若（Tania）亦已12歲生日，不時在IG分享日常生活，而日前更首次開live，未知呢位星二代是否有意做KOL。

Tania首次開live，興奮多於緊張，表現不俗。

林天若表示自己剛剛去完迪士尼，正前往友人家中食飯，趁有少少時間所以開live。18分鐘嘅直播，Tania大部分以英語進行，不過有網民要求佢講廣東話時，佢亦可以即時轉換，並解釋係因為喺學校時以英語溝通為主，但平時同父母就會講中文。講晒都第一次開live，Tania表示好開心但又有少少緊張，期間頻頻同朋友掩嘴傻笑，十分可愛。

郭可盈自從生完Tania後，慢慢淡出娛樂圈，如今女兒已經12歲，就算復出拍劇都唔過份。(ig圖片）

有網民問到Tania有無睇過父母嘅作品，佢就話自己考完試都會煲劇，仲講出郭可盈舊作《青出於藍》嘅角色名字王若詩，睇嚟真係有煲劇。之後Tania又爆媽咪郭可盈十分鍾意韓國女團IZ*ONE成員張員瑛，並十分欣賞對方嘅身形，之後Tania又指媽咪本來都好鍾意BLACKPINK成員Lisa，但最近因自己關係而轉為欣賞Jennie。最後有網民問到媽咪會否復出拍劇時，Tania答「maybe，但我會唔捨得佢」嘅同時，背景中有一把疑似郭可盈嘅聲音表示「如果有好劇本」。

兩位千金都遺傳了媽咪郭可盈的優良基因。(ig圖片）