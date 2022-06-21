鄭秀文憶父親教導要欣賞另一半　被解讀為原諒許志安的背後原因

許志安在2019年因「安心事件」致形象插水，事業亦跌落谷底，更一度停工，太太鄭秀文（Sammi）選擇原諒。日前她出席活動時，亦有公開為對方的復出打氣。外界當時狠批許志安的出軌行為，但無論如何，Sammi選擇包容對方，而直到現在，不少人都對於她的內心世界感好奇。日前，Sammi在IG出po懷念已離世的爸爸，發文當中透露爸爸對她的教導，其中的一些句子，就被台灣傳媒解讀為她決定原諒許志安的原因。



Sammi的發文非常感人。（IG@sammi_chengsauman）

Sammi早前在父親節出po，上載一張與爸爸的合照，Sammi的父親於前年已離世，孝順的Sammi發文回憶從前與爸爸的相處點滴。Sammi提到︰「爸已經在天家，思念常在，但絕不傷感。也常夢見爸。爸在生時，我們之間的愛和相處沒遺任何遺憾。」之後她表示爸爸從小教導她的道理，令她一生受用。當中一些句子，就被台灣傳媒指是事隔「安心事件」3年，Sammi難得主動提及有關「愛」的話題，更被外界解讀為是鄭秀文原諒老公出軌的真實原因。

Sammi與許志安在2013年結婚。（視覺中國）

Sammi表示爸爸教她的，除了學習做人要不亢不卑、不要輕易放棄、人生中需要忍耐、人生不一定要生兒育女，而是去選擇活得開心的生活方式等等。鄭爸爸也教導她「要懂得欣賞他人，也要欣賞伴侶而非單單愛」。她感謝爸媽給她「一個充滿愛的家庭」，讓她「從小到大都很相信愛」，又表示「愛能夠淨化複雜的世界」。這篇發文，被外界解讀為Sammi秉承她的父親對她灌輸的「欣賞伴侶」觀念，或者就是她原諒許志安出軌的原因之一。