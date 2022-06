吳雨霏(Kary)本月9日36歲生日時自爆再次誕下第三胎,一直未有揭曉BB性別的她只透露新生兒的英文名是偏中性的「Noa」,而她到了今日(22/6)終於開估!凌晨時份,她在IG限時動態貼出一張自己輕輕捉住BB小手的照片,指自己5點鐘餵好奶,並寫道:「BIG thank you to those who sent beautiful gifts to baby Noa! She is so loved(非常感謝咁多位送禮物畀BB Noa,佢好幸福)」,句子中有大大個「She」字,原來今次係生女!

