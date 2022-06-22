陳凱琳姐私覆內容曝光　願驗DNA但百萬太少　林作：即找我媽加碼

陳凱琳 (Grace) 的龍鳳胎細佬Derek在剛過去的父親節，於IG post了他與爸爸的最新合照即引起了網民熱烈討論，Derek激似混血兒外貌與他爸爸中國人樣貌的差異再度成為焦點，外界直指Grace與Derek兩姊弟完全不似爸爸。就連向來愛抽水的林作，亦提出以100萬港元向Derek發出挑戰，讓他去驗Derek父子的DNA。而林作今午兩點就於社交網上揚言有料爆，指事件有最新發展，他已獲得陳家私下的回覆，且會公開內容，包保震撼。

Derek post了這張父子照成為熱話（Instagram：@derek_hcc）

林作真的有兌現承諾，並公開了陳家私下回覆，他寫道：

「Derek 的家姐 Joyce 昨晚回覆了，但我係今早得知的。

Joyce姐忘記，其實多年前，我為了探究究竟佢地係咪親生而用我自己私人Facebook Add咗佢。佢嘅意思，係願意做test，但價格出手太低！明白嘅，始終我用緊自己錢，人地講緊家族顯赫，區區得100，你估我細佬Derek喺嗰個167 Derek咩！收到，本人馬上聯絡身在深圳嘅林母，睇下佢可否番黎幫拖。

我馬上聯絡我媽媽，大家俾少少時間我，我睇下可以點樣加碼。

今晚12點，我會在此post於Facebook 獲得 1500個Like，及IG有45K followers的情況下，希望用大家嘅like及follow，代表民意，打動我老母，母子齊心，誠意金打動，俾我地一個機會，真相大白！也請傳媒幫手聯絡我媽媽，我知道大家都有佢微信，一齊轟炸佢，叫佢幫手！」

點擊睇Grace三姊弟的樣貌：

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