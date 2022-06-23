疑似姚焯菲與緋聞男友絕密短片流出： hold u like this forever

姚焯菲(Chantel)被爆與「債主」Marcus 秘戀一年，二人經常出雙入對，更疑佩戴同款情侶手繩令戀情洩蜜。《香港01》曾向Chantel經理人求證，但一直未獲回應。

Chantel情竇初開最新證據～ (圖片由受訪者提供）

15歲嘅姚焯菲情竇初開，戀上年紀相約的Marcus。(圖片由受訪者提供）

Chantel在今年3月曾分享迪士尼的照片，原來當日Marcus 也疑似在場。(IG照片、受訪者提供照片）

而今日(23日)又再有疑似Chantel與Marcus 片段流出。影片一開首，只有一對拖鞋，並寫有「ur slippers are still here @chantelyiu」，之後，一名疑似Chantel嘅女子身穿白色吊帶裙對著鏡子自拍，打扮與向來清純乖乖女形象嘅 Chantel 判若兩人，影片上還加上「My Naughty Girl」字句；影片後半截，是疑似Chantel 的女生躺著與Marcus十指緊扣 ，並加上「lmma hold u like this forever，I won’t leave and won’t let you leave ok？@chantelyiu」字句，兩段影片疑似是由男方的IG帳戶流出。

影片中少女對鏡自拍，其手機殼與姚焯菲（Chantel）疑似同款。

影片流出後，唔少網友用Chantel相片與片中少女比對，有些網友就留言指應該是她，亦有些網民認為並非Chantel本人！《香港01》就短片曾致電其經理人，暫未獲回覆。