疑似姚焯菲與緋聞男友絕密短片流出： hold u like this forever

姚焯菲(Chantel)被爆與「債主」Marcus 秘戀一年,二人經常出雙入對,更疑佩戴同款情侶手繩令戀情洩蜜。《香港01》曾向Chantel經理人求證,但一直未獲回應。

Chantel情竇初開最新證據~ (圖片由受訪者提供)

15歲嘅姚焯菲情竇初開,戀上年紀相約的Marcus。(圖片由受訪者提供)

Chantel在今年3月曾分享迪士尼的照片,原來當日Marcus 也疑似在場。(IG照片、受訪者提供照片)

而今日(23日)又再有疑似Chantel與Marcus 片段流出。影片一開首,只有一對拖鞋,並寫有「ur slippers are still here @chantelyiu」,之後,一名疑似Chantel嘅女子身穿白色吊帶裙對著鏡子自拍,打扮與向來清純乖乖女形象嘅 Chantel 判若兩人,影片上還加上「My Naughty Girl」字句;影片後半截,是疑似Chantel 的女生躺著與Marcus十指緊扣 ,並加上「lmma hold u like this forever,I won’t leave and won’t let you leave ok?@chantelyiu」字句,兩段影片疑似是由男方的IG帳戶流出。

影片中少女對鏡自拍,其手機殼與姚焯菲(Chantel)疑似同款。

影片流出後,唔少網友用Chantel相片與片中少女比對,有些網友就留言指應該是她,亦有些網民認為並非Chantel本人!《香港01》就短片曾致電其經理人,暫未獲回覆。