網上驚現反荃灣豬肉檔威威群組　網民分享惡搞圖意外生擒PR打手？

荃灣街市豬肉檔「肉類分割員」威威（劉宋威）自從爆紅之後榮升KOL，不但密密接Job成廣告寵兒，更擁有一大班粉絲「威威豬」，人氣拍得住當紅偶像。不過人紅自然是非多，除了被網民爆料指威威在從事肉類分割員前，曾經是傳銷人員及社團成員之外，更遭到YouTuber踢爆威威疑似是由建華集團暗中策劃捧紅。雖然威威最後現身否認自己是社團人士，但是未知道是否受到負面新聞的影響，Facebook出現一股「反威熱潮」，有人開設名為「除罩威威留餸區」的群組，而群內居然有疑似建華集團的網絡打手自爆身份。

威威承諾疫情過後會除口罩見大家。（梁碧玲 攝）

這個名為「除罩威威留餸區」的群組於上月開設，但是未知道是否因為近日威威醜聞愈演愈烈，群組在這兩個星期氣氛變得活躍，不少網民更會曬出對威威的負面評論以及惡搞圖。當中有位成員就上載多張威威的舊照片證明他以前是社團人士，而在評論中就另一位「網民A」回應：「小心吹雞打你。」

有網民這樣回應。（「除罩威威留餸區」截圖）

網民就發現這位「網民A」在Facebook除了分享有關威威的資訊以外，更多次上載各大公司的人員招募帖文，令人馬上懷疑他就是與建華集團合作的PR或網絡打手，於是網友就回應「網民A」說：「PR好忙」，此時他不但沒有否認，還表示：「少少啦，我都唔想。」又言：「我都想做少啲嘢。」而他們認為「網民A」間接承認了自己PR的身份。不過現時相關的評論已經被刪除，而「網民A」亦都更改了用戶名及頭像。

自爆自己身份？（「除罩威威留餸區」截圖）

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