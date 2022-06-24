《新洛神賦》緣自故宮國寶 李居明致力推廣中國古文化

香港故宮文化博物館即將揭幕，來自故宮博物院的九百多件珍貴文物，不少都是首次在港公開展出，當中部分藏品更是從未在外展出過，而精品中的精品為：根據三國時代曹植傳世之作《洛神賦》而繪畫於宋代顧愷之的《洛神賦畫》，備受各方矚目。

對中國歷代文化素有研究、有古文學家美譽的李居明，亦對《洛神賦畫》推崇備至，其最新編撰的第37個粵劇戲寶《新洛神賦》，創作靈感就出自《洛神賦畫》，藉此新劇向曹植和顧愷之致敬。此劇已鐵定今年十月份於新光戲院公演，參演老倌為龍貫天、鄧美玲、陳鴻進等。

李居明表示，中國古文化中既有詩、亦有畫同時傳世，只有曹植的《洛神賦》聯同顧愷之的《洛神賦畫》具此殊榮，此詩此畫接近二千年歷史，描述曹植於洛水遇仙的故事，是中華文化在詩詞及繪畫藝術上難能可貴的成就。「此傳世珍品在香港展出，確是祖國對港人的榮寵，只惜不知有多少人會曉得此畫之來頭和珍貴。今年內地爆紅的連續劇《重生之門》，就係以此洛神畫為題材，網絡大紅大紫，我哋新光咁啱又排演這個曹植遇仙劇目，既，是巧合，又惺惺相惜，齊向中華文化瑰寶致敬。」

李居明透露，《新洛神賦》已開始籌劃大型布景及舞台設計，演員試造型並開展圍讀。飾演曹植的龍貫天表示，這個角色是他近年最受矚目的嘗試，之前演過毛澤東、特朗普而為觀眾接受，被譽為粵劇新浪潮先鋒，並取得藝術家年奬，是個人演藝事業大突破。他指出，當今推行中華文化教育的突破點，正正需要一個特別的主題，青少年可以去故宮文化博物館欣賞這幅名畫，學習曹植的詩篇，亦可以透過觀賞粵劇增加對中國古文化的認識。

《新洛神賦》十月份於新光戲院公演，適逢香港故宮文化博物館七月揭幕，李居明表示，屆時將會聯同此劇全體演員及工作人員到故宮文化博物館欣賞《洛神賦畫》此傳世之作，增強認知感有助提升演出；他認為將粵劇結合中國詩詞及名畫，進行三方面的藝術連結和交流，間接推廣西九故宮的珍寶文化，此項工程可説極具時代意義。