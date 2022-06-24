無綫憑電視節目《無窮之路》勇奪「中國十大紀錄片推動者」獎項

無綫電視廣播有限公司台前幕後人才輩出，多年來製作眾多優質劇集、綜藝、新聞及資訊節目，不僅廣受香港觀眾喜愛，亦在內地及海外屢獲殊榮。無綫電視於「第十九屆中國（廣州）國際紀錄片節」中再下一城，憑藉紀錄片《無窮之路》勇奪「中國十大紀錄片推動者」榮譽，節目亦獲得「優秀國際傳播中國紀錄片」提名，適逢香港回歸祖國25周年，獎項倍添意義。

陳貝兒坐吊索渡海。

紀實故事情感真摯細膩 呈現國家自豪故事

「中國（廣州）國際紀錄片節」‎由國家廣播電視總局與廣東省人民政府聯合主辦，而今年是‎頒發「中國十大紀錄片推動者」獎項的第九年，無綫電視憑藉節目《無窮之路》「以真情敘述中國故事，以紀實增進兩地聯結，為本年度的紀錄片行業帶來了打動人心的力量」，首次獲得此項殊榮，節目亦獲「金紅棉優秀紀錄片評選 – 優秀國際傳播中國紀錄片」提名，體現了專業評審對《無窮之路》的肯定。

由無綫電視新聞及資訊部製作的《無窮之路》透過內地十個地區的案例，以極真實、不迴避、不美化的角度呈現國家助力脫貧的困難與成果，開播以來好評如潮，紀實故事不但觸動心弦，亦令香港及內地觀眾更了解國家的脫貧攻堅之路。《無窮之路》至今已榮獲多個國內外獎項，當中包括「2022紐約電視電影節」最佳節目敍述組別銅獎、中國電視藝術家協會「新時代小康紀實影像徵集典藏活動」系列片類好作品。去年，《無窮之路》不但獲選為「第十一屆中國紀錄片學院獎」入圍影片，更是國家廣播電視總局辦公廳公布的20部「優秀海外傳播作品」之一，於285部優秀候選作品中脫穎而出。《無窮之路》主持陳貝兒亦獲頒中央電視台「感動中國2021年度人物」，印證節目成績超卓。

無綫電視助理總經理（新聞及資訊）袁志偉表示：「TVB是全球其中一個最具影響力的粵語內容製作平台，有責任說好中國故事，把國家的美麗面貌、人民的堅毅精神，不偏不倚地呈現於世人面前。新聞及資訊部製作的《無窮之路》能成為「中國十大紀錄片推動者」，足證TVB紀錄片能深深感染觀眾，引發共鳴。TVB新聞部定會秉持理念，全力以赴，為國家留影，向世界發聲。」