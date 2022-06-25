何超蓮維護竇驍狂被攻擊　疑不堪負評終道歉：我很自責已深刻反思

賭王何鴻燊三房千金何超蓮與男友竇驍自公開戀情以來一直愛得甜蜜，兩人經常高調放閃，羡煞旁人。早前竇驍主演的劇集《良辰好景知幾何》在內地熱播，但有指他為了避嫌，在該戲宣傳期間多次將女主角陳都靈當空氣，還不時與女友何超蓮隔空示愛，結果惹來劇中CP粉強烈不滿。而何超蓮日前在節目《上班啦！媽媽2》中就為男友抱不平，甚至質問網民：「你的人生那麼悲慘嗎，還要抒發這麼多情緒在裏面，那我就給你抒發吧，沒關係，反正也傷害不到我。」一番言論再引發軒然大波！今日（25日）何超蓮突然在微博發文，向外界道歉。



早前竇驍主演的劇集《良辰好景知幾何》在內地熱播，但有指他為了避嫌，在該戲宣傳期間多次將女主角陳都靈當空氣，還不時與女友何超蓮隔空示愛，結果惹來劇中CP粉強烈不滿。（劇照）

經常以情侶檔出席活動。（微博@何超蓮Laurinda）

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何超蓮寫道：「大家好，首先向大家真誠道歉，抱歉打擾到大家。由於自己的不恰當言論造成了不好的影響，我很自責，這段時間我已經深刻反思，向無辜被波及到的朋友們鄭重道歉，未來我一定更加注意，做好自己，謹言慎行，再次向大家道歉。」不過網民似乎就唔多Buy，紛紛留言指責她太過高調，希望她以後少說話：「以後少發言」、「你要給自己的男朋友道歉」、「不會寬恕你」。

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其實粉絲不滿的原因是身為男主角的竇驍，為了顧及女友感受，不但沒有配合女主角陳都靈宣傳，還經常高調同女友放閃，不少粉絲更將矛頭直指何超蓮，認為竇驍只顧着談戀愛，沒有心思工作，更暗諷他是「贅婿」，一心想入豪門。對此，何超蓮就在粉絲群中為男友抱不平，直言「這劇明明就靠他撐起來的」，但一連串留言曝光後，又惹來外界批評。何超蓮認為竇驍被鬧並非演技不好，更將過錯推到原著小說上：「因為他的劇是小說改編的，然後有很多小說的粉。因為我們是交往這麼幾年了，他都是十二點一定給我說一句生日快樂什麼的，然後他又發了，就被罵了。」不過可能為免事件愈描愈黑，何超蓮終於發文道歉，而不少網民亦表示支持：「你沒做錯，不需要道歉」、「造謠的人才應該道歉」！