Dear Jane任一日店長吸大批粉絲到場　有意為年底個唱推聯乘口罩

樂隊Dear Jane今日（25/6）現身中環為口罩品牌旗艦店擔任一日店長，吸引大批fans到場排隊等候。首批進場的fans頗為怕醜，起初不敢行近四位店長，此時Howie即發揮其口才招呼眾人，一名小顧客才勇敢地向四位店長詢問，原來他是想為家人及自己挑選口罩，但因口罩款式太多，令他花多眼亂不懂如何挑選，四位店長聽畢小顧客的要求後，即為對方選出最合適方案，又與對方拍照留念，令小顧客甚為滿足。



Dear Jane現身中環為口罩品牌旗艦店擔任一日店長。

Dear Jane接受訪問時，表示四人早已分配好工作崗位，並將推銷客人的重任，交由口才最好的Howie負責，對此Howie表示：「我唔鍾意用sell字，我鍾意講真話，個product好用都唔使sell，講解返個產品，用真誠打動返顧客就得。」對於口罩的源頭減廢理念，Howie非常欣賞並表示：「近年大家都要用口罩，但係真係會製造咗好多廢料，好似包裝袋、口罩、包裝盒等等，但係而家就真係可以源頭做起減廢。」提到近年不少歌手、樂隊，都會於演唱會期間推出聯乘口罩，正籌備年底舉行演唱會的Dear Jane亦表示有此念頭，Tim更笑指會於活動過後跟大會商討此事。