聲夢傳奇2｜趙紫諾係下一個炎明熹？ 「音樂神童」全面分析戰力

《聲夢傳奇2》與《聲夢傳奇》一樣都是孕育明日之星的基石。昨晚（26/6）一集中13歲的趙紫諾（Sabrina）一曲《說散就散》展現出其驚人的實力，首戰就獲得了23盞綠燈，還得在場不少評判的肯定，而且同場的姚焯菲（Chantel），在上季也唱過《說散就散》的她也聽到O晒嘴。其實不難發現，趙紫諾與上一季被稱為「小巨肺」的炎明熹也有不少相似之處，例如她們同樣也是一嗚驚人，小小年齡卻參加過不少音樂比賽等等。



炎明熹在《聲夢傳奇》中比賽的歌曲《沒有你還是愛你》。（YouTube截圖）

雖然炎明熹（Gigi）首戰時19盞綠燈，比趙紫諾在首戰中的23盞綠燈少了幾盞綠燈，但其後數次的個人賽中炎明熹也幾乎是以大熱姿態勝出，最高分一次與張敬軒合唱《流言》時更獲25分水準。

趙紫諾首戰已經是一嗚驚人。(《聲夢傳奇2》截圖)

除兩人都擁有一副穿透力以及感染力極強的聲音之外，炎明熹和趙紫諾也有十分豐富的演出經驗。炎明熹在12歲時經家人安排下學唱歌，於星格流行音樂學院接受唱歌及舞台演出的專業訓練，之後參加過不少歌唱比賽而且得獎無數。她曾在2018年的《沙田超新聲歌唱大賽2018》決賽中奪得「少年組冠軍」獎，又於Singing Fighter中學大專歌唱比賽中學組團體奪冠軍和觀塘區聯校歌唱比賽ECHOES奪季軍。

炎明熹都係由頭帶到尾。(《聲夢傳奇》截圖)

趙紫諾 13歲（梁碧玲攝）

而趙紫諾的音樂之路更是輝煌，四歲半開始學習彈鋼琴的她，師承浙江音樂學院鋼琴系副主任（原星海音樂學院鋼琴系副主任）朱楣、曾在德國及荷蘭等多個國家舉行過多場鋼琴音樂會的中國鋼琴家冼勁松、比利時鋼琴名家博復生，及香港演藝學院鍵盤學系教授黃懿倫等，7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。9歲半再獲英國皇家鋼琴頒發專業演奏DipABRSM文憑，並於去年以12歲之齡考獲英國皇家LRSM專業演奏文憑（高級文憑）。

趙紫諾Sabrina7歲時已獲英國皇家鋼琴鑑定為八級實力，同年獲邀參加中央電視台《樂童嘉年華》鋼琴獨奏表演。

除了這些，趙紫諾也在內地、香港及國際共四十多個鋼琴比賽中贏得大獎，包括第九屆中國施坦威鋼琴大賽、第4屆德國鋼琴公開賽、2018年「莫札特紀念獎」國際鋼琴公開賽、2018年維也納國際青少年鋼琴選拔賽等，可說是在家庭精心培養下成長。

趙紫諾11歲時曾為國慶特別節目《童聲唱》獻唱《雲朵上的夢》，不論台上或幕前都有豐富演出經驗。

單是學歷、經驗上，好像是被稱為「音樂神童」的趙紫諾好一點點，而且相比炎明熹，趙紫諾又多了彈琴和打鼓兩個技能，好像是趙紫諾的「戰力」較高。不過，炎明熹在《聲夢傳奇》之後已經參加過《聲生不息》，灌錄過單曲以及合唱歌，又有多個大型舞台演出經驗，比起趙紫諾其實已領先了不少。真的要分個高下的話，實在很難單憑數字或經驗去比較。