保錡由細到大我的志願都係做明星　自爆最愛陳偉霆：佢得我應該得

有「宇宙天團」之稱的ERROR成員之一吳保錡近日到了人氣YouTuber熊仔頭的Channel FHProductionHK拍片做嘉賓。保錡自出道到現在的風評不太好，亦曾試過與一眾網友網上開戰，導致被公司雪藏。而在這影片可以了解到保錡更加多，標題也寫道「 我由細到大想做明星！怕咩認」，網友們看完都對保錡改觀了不少。



保錡去咗熊仔頭Channel做嘉賓。（YouTube）

現年31歲的保錡與熊仔頭在片中開始時是在街上聊天，保錡表示15歲已經開始上班，曾做過外賣仔、Sales、洗頭仔、木棚工人、先達賣電話等，保錡最誇張為了生活一天打兩份工，他說：「最辛苦係會展搭棚，做到入行。我記得《全民造星》輸咗，我第二日都係去返工，都係去搭棚。我記得畀人放咗上連登，話八両金咁兜痞要嚟返工。個啲成$1000一工，貪人工，全部為生活。」

雖然保錡在《全民造星》輸了，但現在也成功出道做藝人，他笑言由細到大的志願已經是做一名藝人，連在小學讀書做功課寫「我的志願」也是寫做明星，「我真係好想做明星，因為鍾意唱歌同搞笑，唱K個陣見到側田就會覺得，側田都得我應該得。」

保錡敢言。（YouTube）

未參加《全民造星》前，保錡曾參加過英皇新秀幾次，但是連入圍的資格也沒有，保錡又再爆參加原因：「我見到陳偉霆參加都得，我覺得自己應該得，因為我覺得佢嘅質素都得我應該得。」雖然保錡口講勁像恥笑陳偉霆在英皇新秀的經典演出，但由細到大保錡的偶像是陳偉霆，連陳偉霆身邊的舞者也認得，更邀請到來這個節目一起聊天，這位陳偉霆的舞者說初認識保錡時候，保錡的電話螢幕也是用陳偉霆，保錡高呼：「我真係鍾意陳偉霆」。

電話螢幕用陳偉霆。（YouTube）

保錡由19歲開放接觸演藝事業，但是家裡人不支持，所以在心中有一個承諾，就是26歲那年參加《全民造星》，沒有成果的話便放棄，「如果比賽再入唔到行就唔再做。」

保錡明白目前還有很多人不喜歡他，曾經的桃色糾紛和網友罵戰，令他被公司雪藏，直言有一段時間在街上人們看他的眼神也是鄙視目光，有想過完約退出娛樂圈。重拾自信是在Mike導的節目中找回在娛樂圈的一團火，最後保錡寄語給大家：「睇緊呢個節目嘅人，唔鍾意我嘅人都冇所謂，但我想同大家講呢個地方好難捱，我哋一定要突破佢。」

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