林利屢傳婚變被岳母砍了一刀　與台妻結婚3年被指騙吃騙住

香港藝人林利於1982年參加第一屆新秀歌唱大賽而入行，林利曾於1989年到台灣發展，在台灣他使用林立洋在娛樂圈發展。林利於2008年回流香港繼續拍攝電視劇，於2019年林利與台灣女生陳貞均（Erin）結婚。

《小李飛刀》是林利的經典作。（網上圖片）

林利與妻年紀相差14歲，二人結婚接近3年，婚後二人爭吵不斷，最近更傳出太太Erin怒罵林利騙吃騙住。林利在結婚後港台兩邊走，因為要回港照顧患病的母親，加上疫情問題，所以聚少離多。直到去年林利母親離世，林利才正式到台灣定居，專心陪伴Erin。但定居台灣後，二人反而爭吵次數有増無減，Erin除了怒罵林利騙吃騙住外，更指責林利沒婚禮及沒鑽戒，日前更將二人吵架的片段上載社交網站。

林利覓得第二春，近日已正式同女友簽字。（林利微博圖片）

林利定居台灣後，原來已經因為與Erin吵架而離家10次之多，Erin的媽媽因為患有躁鬱症，不時會對Erin大小聲，嚴重時更會使用暴力。林利訴說上星期被岳母砍了一刀，幸好不太嚴重，而岳母則被送往療養院接受治療，而Erin長期在這環境下，難免會產生不少壓力，所以不停與林利發生爭執。

林利女友（右二）經常來港參與林家聚會。（林利FB圖片）

林利在接受訪問時表示與Erin沒有喝酒的時候其實很可愛，但喝醉了就變了另外一個很恐怖的人，林利對於Erin騙吃騙住的指控亦表示無奈，現在住的房子雖然是Erin付首期，但貸款是自己付的，所以沒有騙吃騙住。林行亦談到與Erin的性方面問題，指Erin很想與他親近，但林利卻說：「沒有愛，何來性！」林利表示對Erin雖然已經沒有了愛，但沒提過要離婚。

林利在接受訪問時表示與Erin沒有喝酒的時候其實很可愛 (林利fb)