郭可盈母女檔參賽齊奪三甲而回　12歲林天若：很有意思啊！

郭可盈林文龍婚後育有一學霸女兒林天若（Tania），早前出席女兒中一結業禮，Tania獲頒Most Outstanding Character Award。自女兒出世後郭可盈全情投入陪伴栽培，Tania自小成績出眾，18年被學校委任為風紀隊隊員，19年時亦獲得學科獎學金，更連續三年奪得學科冠軍。近日Tania發文，母女一同參與比賽更齊齊獲獎﹗

郭可盈在IG公布Tania獲獎的喜訊。（IG：@khy_official）

郭可盈原來近日陪囡囡參加校內比賽，更齊齊獲獎﹗Tania開心回顧中一生活：「今年擔任了班長及班會主席，感覺自己又學多了，成長了！記得小學二年級開始加入中國舞蹈團，而中學增設的Dance club（ K-pop / Pop dance )令我更肯定自己對舞蹈的熱愛 !而本學期的成果是獲得「Most Outstanding Character Award」及中文寫作能刋登上「寫意集」與校友們分享；另一件有趣的事～今年我邀請了媽媽參加中文書法比賽，媽媽一口答應，我們更分別獲得銀獎和銅獎，很有意思啊！」

郭可盈林天若兩母女齊齊參加書法比賽，分別獲銀獎及銅獎。（IG：@tanialam_ty）

Tania就讀的保良局蔡繼有學校，是近年相當受歡迎的一條龍男女私立學校，每年多達4000人報名，爭奪180個小一學位。教學模式傾向國際化，不分精英班不排名次，提供12年雙語國際文憑課程（IB），2021年IB放榜有6名狀元24名榜眼探花，成績驕人﹗5年小學課程，22-23學費為$90750，至Year 12則達$136048，蔡繼有星二代學生還有徐菁遙（前名徐淑敏）的兩名女兒黃心瑤及黃心柔、林曉峰和康子妮的兒子林寶及林熙，胡諾言和陳琪的大女胡芷苓、二女胡芷悠更由著名女校德望小學暨幼稚園轉到此校就讀。

保良局蔡繼有學校學費。（學校官網）