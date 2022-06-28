樊亦敏被指嫌窮愛富　拒愛吳京：我都想問消息係點嚟

樊亦敏98年與吳京合拍內地劇集《太極宗師》時，有傳男方被深深吸引，直至吳京2017年因《戰狼2》爆紅後，有內地網站聲稱當年樊亦敏嫌窮愛富，要求吳京在3年內賺到500萬，才會與對方交往，但她轉頭已跟已故商人羅兆輝扯上關係，其後亦有內地網站利她在《我瞞結婚了》的賣魚look劇照大造文章，形容這就是貪慕虛榮的下場。

吳京拍攝《太極宗師》仲係新人，有傳他當時被樊亦敏深深吸引。

樊亦敏接受港台節目《一起走過》訪問，罕有提及緋聞：「呢件事真實性有幾多？大家當花邊新聞去睇。網上講好多嘢，首先兩位（羅兆輝同吳京）我都識，但係網上嘅人繪聲繪影咁寫出嚟，我都想問吓佢嘅消息係點嚟。其實除咗呢單新聞，之前有人拎咗我賣魚劇照，喺網上話我轉咗去賣魚，首先想講賣魚係正當職業，唔可以貶低任何職業嘅人。我有出律師信畀內地網站，所以停咗無再講，律師有講過呢啲情況太多，邊可能理得太多。」

樊亦敏表示自己有遇到對象，但沒有結婚的打算。又指自己來來去去身邊都係得「威哥」。(資料圖片）

樊亦敏又指可能係自己事業太失敗，導致別人一直炒作緋聞，她又指自己的私生活向來低調。「首先唔好講我係咪同呢個人拍拖先，《太極宗師》係97年，請問……其實羅生已不在人世，首先覺得你唔尊重佢先，又唔公平。我91年已經熟羅生，佢係好nice嘅人，佢有佢嘅新聞，但大家都知道每一個人同朋友或屋企人會有唔同嘅表現，而我係唔鍾意解釋好多嘢。可能而家吳生係好紅啦，我好榮幸同佢拍過《太極宗師》，我真係唔知呢啲嘢點傳出嚟，或者搵日叫吳生出嚟講一講，我唔介意大家一齊坐低講；肯定唔係我講出嚟，亦應該唔似係佢講出嚟啦。」樊亦敏強調識朋友從不理會對方有錢或無錢，被問到至今仍是單身原因，她表示唔排除會閃婚，加上如今結婚與否分別不大。