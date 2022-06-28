新冠肺炎｜肥媽確診狂咳氣喘不停飆汗　感覺辛苦：好彩我打咗針

肥媽Maria Cordero早前拍片透露自己經快速測試檢驗後，確診新冠肺炎，原本有份出席《慶祝香港回歸祖國25周年文藝晚會》的她，亦因不幸中招而缺席。相隔幾日，肥媽又拍片分享了最新近況：「今日係中了covid的第三日，終於退燒了，但個人好咳，抖氣都有啲喘，人人中covid 的病徵都唔同，但我就覺得非常之辛苦，希望一日比一日好，多謝大家，我會好快好返見大家，miss you all. 」



肥媽Maria Cordero早前拍片透露自己經快速測試檢驗後，確診新冠肺炎。（影片截圖）

片中所見肥媽面色不太好，在說話時更會咳嗽及氣喘。（影片截圖）

片中所見肥媽面色不太好，在說話時更會咳嗽及氣喘，她透露確診第一日發高燒，第二日退燒，但不停飆汗，至第三日仍非常頭痛：「咳得好緊要，唞氣有啲喘，最緊要飲好多好多水，一日飲十幾支水，係咁飆汗，一日換四次衫。」肥媽感謝身邊好友及外界的關心，而她亦備齊藥物，她表示大家無須擔心：「個菌係好勁好勁，我中呢個係好勁嘅菌，你feel到係好犀利嘅，我咁嘅年紀第三日可以咁樣已經係奇蹟，所以中咗嘅人有打針嘅唔使擔心，冇打針快啲去打喇，我想同大家分享就係想話畀大家聽，第一真係多謝大家關心，第二未打針嘅真係要打針，原來中咗係咁辛苦㗎，好彩我打咗針。」

+ 6

李家仁在社交平台上載肥媽打針時的照片，肥媽舉起手指公畀Like。（FB圖片）

其實肥媽在今年4月已完成接種第四針科興疫苗，至今相隔兩個月確診新冠肺炎。在3月底時，肥媽曾以義工身份到訪方艙醫院，當時她更對方艙醫院環境讚不絕口：「好過晒私家醫院啦大佬！7000幾蚊一晚㗎！我睇（新聞）嘅時候得床板，唔係嘅，你睇下個墊同枕頭幾鬼舒服，環境又好！」