李佳芯被安排做賭徒零秒入戲震撼全場　認沉迷演戲：我返唔到轉頭

李佳芯雖然貴為視后，但一直對演戲都抱着謙虛學習的態度，為求演技更上一層樓，原來她一直有跟著名舞台劇導演兼老師甄詠蓓（Olivia）學戲，最近SUCH 團隊就公布《Bad Acting》一段李佳芯拋棄女神形象，被臨時安排演賭徒的戲，她由問老公拿錢的老婆，到問女兒借錢的阿嬸，李佳芯都有方法零秒代入角色，入形入格，演技得到老師甄詠蓓認同！

Ali熱愛戲劇，不斷進步！（影片截圖）

零秒入戲！（影片截圖）

演戲的過程中，李佳芯直言最困難是拋下「李佳芯」的身份：「學戲有時覺得『錯』都係一個過程，『錯』係一個經歷，我哋最難係拋底自己『李佳芯Ali』個身份，調返轉演戲有時就係「李佳芯」限制住自己嘅嘢，所以就視乎自己要追求啲咩，我嚟上堂，專注鑽研，學習戲劇就係想冇限制，我就是想將規限打開，咁樣就唔可以存在『李佳芯』。」

可以完全拋棄女神形象！（影片截圖）

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李佳芯亦著迷演戲：「因為演戲會令我更加了解自己，原來我以前一啲都唔了解自己，唔知自己有咩可能性，透過演戲進入咗唔同角色就越來越擴闊，原來我可以咁，原來我可以咁，原來我只要願意去嘗試，願意去Say Yes，願意跳進去做，我就會看到更加多可能性和更加闊的自己，亦都係點解一進入劇，就返唔到轉頭嘅原因。」她同時亦對自己的演藝路充滿信心：「其實我覺得自己將來係一個好演員，但而家係成就好一個演員嘅過程，因為我覺得好嘅演員需要繼續學習，繼續了解生命、了解人、了解自己、了解這個世界的一個不斷的過程，所以唔會完㗎呢條路，所以我一直行緊成就一個好演員嘅一條路。」

認真的Ali！（影片截圖）