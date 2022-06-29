大叔的愛一周年︱Edan分享Anson Lo睡相　網民高呼：好掛住田牧！

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）以及黃德斌、簡慕華等人主演的ViuTV劇集《大叔的愛》播出一周年，Edan昨日（28/6）在IG分享多張與阿牧（Anson Lo飾）的合照，當中更不乏對方的睡相，非常搞笑。



由MIRROR成員Edan、Anson Lo以及黃德斌、簡慕華等人主演的ViuTV劇集《大叔的愛》播出一周年。（IG/ @edanlui）

Edan寫下長文表達接拍《大叔的愛》的收穫和感受：「聽講今日係《大叔的愛》播出一周年，出個po賀賀佢先！知道好多朋友都係因為呢套劇集先認識我，甚至成為爵屎，感恩可以遇上呢套劇，多謝你啊田一雄！仲記得當初就出街嘅時候嗰種既緊張又期待，喺到諗大家會咩反應，估大家會唔會鍾意。事隔一年，咁啱得咁橋，我上一年參演嘅作品又準備要陸續同大家見面了。」

更不乏兩位的睡相。（IG/ @edanlui）

適逢Edan主演的《I SWIM》將於7月11日首播，他說今次比起上年《大叔的愛》播出時少了一份慌張：「今年嘅心情其實同上年都係差不多，又期待又緊張，不過唔同嘅可能係少咗份慌張。因為明白到其實好多嘢都係控制唔到，亦不能預測，所以做嘅時候用盡全力，對得住自己就夠了。希望嚟緊嘅作品可以畀大家睇到同上年有分別嘅Edan啦！」而阿牧（Anson Lo）亦有留下拳頭及心心表示符號以示支持，網民則高呼：「好掛住田一雄凌少牧！」

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