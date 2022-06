香港女歌手姚焯菲(Chantel)早前因為被爆出與Marcus秘戀一年多後暫消失於社交平台上,日前Chantel閨蜜亦透露Chantel情緒不穩,會陪伴左右。

多張姚焯菲與Marcus的照片曝光後,有指姚焯菲情緒不穩。

今日(29日)Chantel潛水接近一星期後終於「上水」,她在社交平台上載了數張校服照,而地點正在課室。看來Chantel心情已經好轉,照片中Chantel與同學在學校亦玩得很開心,Chantel並留言:「i love you guys so much..thank you 10c」,應該是有好友的陪伴終於令Chantel「開心番晒」。