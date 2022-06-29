東張西望｜觀塘獨居老人垃圾屋導鼠患　鄰居睡覺老鼠忽掉臉上勁驚

今日（29日）的《東張西望》講到觀塘翠屏邨一個單位，入面有一位80多歲的伯伯在此獨居。伯伯把垃圾掛到整個門口都是，而且雜物亦堆滿整個單位，連走路都十分困難。

觀塘翠屏邨一個單位，入面有一位80多歲的伯伯在此獨居。伯伯把垃圾掛到整個門口都是，而且雜物亦堆滿整個單位，連走路都十分困難 (節目截圖)

伯伯附近的居民對於他把垃圾掛滿整個門口表示很不滿，而伯伯的起居飲食都在門外，走廊都被伯伯長期霸佔，而且最近數年伯伯的單位更會傳出臭味，令鄰居難以忍受。鄰居指出，單位最近一年還有老鼠出沒，情況令人擔憂，因為伯伯會把撿回來的東西放在門口，有時更會撿一些水果回來，當水果爛掉後便會發臭及滋生蚊蟲。

伯伯附近的居民對於伯伯把垃圾掛滿整個門口表示很不滿 (節目截圖)

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鄰居向管理處投訴，而保安人員到場呼喝伯伯要把門口的東西全部搬入屋內：「你有臭，你搬返屋企，搬入去，你唔好影響人地！」，但伯伯依然故我在單位外煮晚餐，鄰居話：「佢試過係走廊煮下瞓著左！」認真危險。鄰居李小姐表示有一天在睡覺途中突然感覺到臉部十分涼快，張開眼一看原來有隻老鼠掉在李小姐臉上，李小姐立即驚醒。

鄰居向管理處投訴 (節目截圖)

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《東張西望》主持隨即了解伯伯的生活，原來伯伯年約80多歲，沒有太太及子女獨居於上址。伯伯會於4時踏單車外出撿人家不要的菜回家煮，伯伯指家中的雜物都有用，所以不能掉的。而家中雖然堆滿雜物，但伯伯稱其實家中的雜物是經他設計，可以鍛鍊伯伯的靈活性。

《東張西望》主持隨即了解伯伯的生活 (節目截圖)