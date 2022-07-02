TVB開官方帶貨帳號人氣低被嫌Cheap　出動吸金王陳豪做生招牌宣傳

近年不少香港藝人選擇北上搵真銀，更紛紛加入直播帶貨行列，TVB亦曾推出明星直播帶貨比賽節目《識貨》，發掘有潛力的帶貨主播。除此之外，原來TVB還有在抖音平台開通官方帶貨帳號「TVB識貨（港式甄選）」，分享和推薦來自世界各地的大牌美妝、護膚產品等等，近日更出動「吸金王」陳豪做生招牌拍攝一系列短片，落足力宣傳！



陳自瑤（Yoyo）在TVB直播帶貨比賽節目《識貨》中撼贏黎諾懿奪得冠軍，成為帶貨王！（IG@chenchiyiu）

「吸金王」陳豪做生招牌拍攝了一系列短片，落足力宣傳！（影片截圖）

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翻查短片所見，TVB早在今年4月已經正式開通官方帶貨帳號，初期以藝人分享扮靚Tips為主，其後就變成兩位主播介紹好物，而直播間的背景除了有TVBuddy之外，還寫上「TVB識貨（港式甄選）」，不過就引來網民負評，有人直指直播間賣的產品太Cheap，更質疑貨源的真假，而每條片平均點讚人數都只有十位左右，關注度極低。

直播間的背景除了有TVBuddy之外，還寫上「TVB識貨（港式甄選）」，不過就引來網民負評，有人直指直播間賣的產品太Cheap，更質疑貨源的真假。（影片截圖）

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直至近日，陳豪一連拍了三條短片，親身認證帳號是TVB官方認證的帶貨帳號，更呼籲大家多多關注：「旨在分享同推介大灣區及世界各地正品好貨畀大家，快啲關注啦！」即時吸引不少粉絲湧入評論區留言：「看到陳豪就安心了」、「必須支持」、「如果你親自帶貨一定買」。而朱晨麗亦拍了三條短片，為帳號宣傳，現時「TVB識貨（港式甄選）」更以「大牌美妝護膚，跨境正品保證」為賣點，積極轉型成專業直播帶貨團隊！

「TVB識貨（港式甄選）」更以「大牌美妝護膚，跨境正品保證」為賣點，積極轉型成專業直播帶貨團隊！（抖音截圖）