74歲婆婆搶MIRROR飛失敗喊足幾日　網民心酸：點解冇關愛座飛賣？

人氣男團MIRROR將在本月底至8月頭舉行12場紅館演唱會，一票難求掀起全城搶飛潮，「搶唔搶到MIRROR飛」就成為了朋友之間熱烈討論的話題。港台音樂節目《騷動音樂》主持之一的彬臣，昨日（30/6）就在大氣電波分享一位74歲婆婆撲MIRROR飛的故事，婆婆最終願望落空令他非常心酸。



男團MIRROR的12場紅館演唱會即將於7月舉行，大會採用實名制方法售票，務求增加鏡粉成功購買的機會。（IG/ @mirror.weare）

彬臣表示與媽媽短訊聊天時，對方突然詢問有沒有方法購買MIRROR演唱會門票，他非常愕然以為媽媽是「貪得意」跟上潮流，後來媽媽解釋是幫公司的清潔嬸嬸購買。彬臣說：「呢位嬸嬸74歲，未退休。你都知道老人家要去接觸科技嘢真係唔簡單，尤其網上買飛唔似我哋有晒攻略，事前已經知道晒啲步驟、準備好晒啲資料，第二朝未夠鐘已經上網F5緊。」

對婆婆來說，現時的買飛程序比起從前更加複雜和困難，而為了增加成功購票的機率，彬臣指婆婆特意以$440加入MIRROR官方歌迷會成為MIRO：「你知老人家都唔係特別捨得使錢，佢都特登join咗fans club，希望可以買到飛。我阿媽話，『佢足足上咗兩日網，最終都撳唔到，仲喊咗幾日，阿仔你有冇方法幫到佢？』」

彬臣（左一）和波盛（右一）主持的《騷動音樂》會邀請不同歌手上節目傾偈。（IG/ @sodun_music）

彬臣聽後愛莫能助，而為他帶來最大的衝擊並非婆婆成功購票與否，而是一位老人家願意花時間和心機學習上網買飛：「我深信佢除咗自己睇之外，背後可能想同孫仔、囝囝女女，一家人開開心心去睇，呢個故仔真係令我印象非常深刻，佢學點樣買飛，聽到佢喊咗幾日，我個心乸乸哋。」他只能叫媽媽安慰婆婆，將來MIRROR演唱會出碟時再送贈對方。有網民留意到事件並在討論區發文表示：「點解演唱會唔可以有關愛座飛賣？難得上咗年紀嘅老人家都咁有心去睇演唱會」，亦有人回應指因為官方要預留門票給尊貴客戶：「都冇預普通人會買到飛」。