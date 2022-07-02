何雁詩仔仔滿月可愛樣曝光搵李丞責改名　剖白當媽感受曾好迷失

新手媽咪何雁詩昨日於IG post了她和老公鄭俊弘 (Fred) 與仔仔一家三口的全家福，曝光了BB的得意樣。原來她的仔仔昨日滿月了，阿詩剖白了初為人母的感受、對仔仔的期望、以及仔仔名字的意思，又透露請了李丞責師傅為仔仔改名。她留言表示：「小朋友，今日你就滿月啦🌕 滿月就大個仔，希望你能夠成為一個快樂、健康、有愛心、有同理心、表裡一致嘅小朋友（好似好貪心🤭）

過去這個月我們哭過笑過，儘管有好迷失的時候，但每一次看到你，想像著我們可以一直看著你成長，就覺得這一切實在很值得，媽媽會一直給你愛，快樂時和你一起笑，跌倒時和你一起痛，迷失時會為你帶路。你實在長大得太快了，一個月前還是6lb小饅頭，今天已經是8磅大的火雞仔😂 原諒媽媽整天看著你👀因為我要好好記著你成長的每一刻，這輩子只有一次的滿月、一歲、兩歲⋯我不能錯過的每一刻。」

鄭俊弘何雁詩一家人好sweet。（IG@honganc）

阿詩續說：「這一個月來，我媽媽真的是MVP，asher bb 出生前3天我們才正式開始搬屋，家裡什麼也還未準備好。我生產後在醫院那幾天時間，她就把我們新家打點得徹底。 希望將來我也能像我媽媽一樣，好好照顧寶寶一切❤️ 我爸爸就一直為我奔波，負責買補品、尿布，每天就為我們家補給。三代同堂，好感恩🙏

Asher, 是我們給寶寶的一個blessing，名字有happiness的意思。成功與否並不重要，人生本有高低起跌，只在乎於觀點與角度。

Douglas — fred公公的名字，希望你能像爸爸一樣重情重義，特別記住家人永遠是你的後盾，無論世界變得怎樣，家庭總會支持你。

中文名字⋯謝謝李丞責師傅給我們家寶寶改了個帥帥的名字😍😍🤭🥰

爸爸媽媽愛你❤️」

何雁詩成為了新手媽媽。（IG：@honganc）

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