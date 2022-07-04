日日媽媽聲丨吳若希爆老公家中地位最低　笑認：工人姐姐地位好高

吳若希（Jinny）近日北上隔離，準備為首套擔正做女一的劇集進行拍攝工作。Jinny婚後育有一子一女，日前擔任《日日媽媽聲》嘉賓時，提起一對仔女即回心微笑，更爆老公家中地位：「我都覺得有少少對唔住老公！」

吳若希婚後誕下一子一女。（IG：@jinnyng）

Jinny指囡囡比較斯文，囝囝則屬於放飛自我類型，最鍾意唔着衫周圍走學習能力方面，兩姊弟亦有很大差別，Jinny指家姐語言能力較佳，細佬則運動能力較強。一般人認為女兒是爸爸的前世情人，兒子則是媽媽的前世情人，Jinny卻笑指他們一家人剛剛相反：「囡囡成日黐住媽媽，囝囝就每朝起身會好Sweet咁去嗌爸爸，同埋囡囡好易呷醋，我攬住爸爸或者細佬，佢就會問：『點解你冇攬我？』」提到老公家中地位，Jinny笑指囡囡和囝囝地位最高，工人姐姐和寵物緊隨其後，老公則排在最尾，她笑言：「工人姐姐地位好高，因為要幫手湊小朋友，小朋友都特別黐佢哋，我都覺得有少少對唔住老公！」

吳若希笑指老公是家中地位最低的一個。（IG：@jinnyng）

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56歲胡渭康出身於普通家庭，直到30歲才得悉自己是養子，雖然養父母與他沒有血緣關係，但養父母對他的愛相當無私，胡渭康對此感到非常感激，他說：「我細個時體弱多病，一個禮拜可以去兩、三晚醫院，雖然爸爸媽媽係普通人家，但佢哋都好捨得使錢幫我補身，會燉鹿茸、高麗蔘畀我食。」胡渭康自小熱愛唱歌，15歲時參加了第一屆新秀歌唱大賽，原來亦是多得養母悉心栽培，胡渭康說：「媽咪見我咁鍾意唱歌，喺嗰時咁普通嘅家庭環境之下，都請老師返嚟教我唱歌，真係冇說話好講！」

56歲的胡渭康直到30歲才得悉自己是養子，雖然養父母與他沒有血緣關係，但養父母對他的愛相當無私，胡渭康對此感到非常感激。

育有一子一女的徐榮透露最愛黐住仔女，放工回到家就會攬實女兒減壓。講到囝囝與囡囡相差9年，徐榮指有過第一次湊仔經驗後，照顧囡囡時變得更得心應手，而最難忘則是入產房剪臍帶，他說：「第一次剪臍帶騰騰震，好似剪腸粉咁，要兩隻手先至剪到，第二次就好熟手，一埋到去就即時用兩隻手！」

徐榮自認愛黐住仔女，仲自爆好鍾意攬實囡囡減壓。